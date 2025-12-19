 Messina. Questore Gargano lascia: "Avrete un tifoso in più" VIDEO

Messina. Questore Gargano lascia: “Avrete un tifoso in più” VIDEO

Alessandra Serio

Messina. Questore Gargano lascia: “Avrete un tifoso in più” VIDEO

Tag:

venerdì 19 Dicembre 2025 - 16:52

Bilancio di fine anno e fine mandato per Gargano, a gennaio arriva il messinese La Rosa

Messina – Dopo due anni Annino Gargano lascia la Questura di Messina per diventare la Questura di Bari. “Un incarico prestigioso, ma a Messina mi sono affezionato davvero e tantissimo, è una città che mi ha dato tanto, da lontano Messina avrà un tifoso in più”. Così Gargano commenta il suo addio alla città, che lascerà ufficialmente il 12 gennaio per passare il testimone a Salvatore La Rosa. Il bilancio di fine anno, quindi, quest’anno coincide con il bilancio generale di mandato, che traccia nell’intervista video ad Alessandra Serio.

Lotta alla mafia

Tra le operazioni più significative portate a termine dalla Polizia nel 2025 il Questore Gargano ha citato la retata a Barcellona Pozzo di Gotto contro il clan Ofria a inizio dello scorso anno, per la gestione mafiosa dei beni confiscati.

Malamovida, crack e armi

I numeri raccontano di 70 fogli di via obbligatori, 69 avvisi orali, 29 avvisi orari e 69 daspo willy. Numeri che non danno conto dell’intera attività dei poliziotti in servizio a Messina, così il Questore Gargano sottolinea l’intensa attività contro la malamovida: “I servizi specifici hanno evitato l’insorgere di tanti casi eclatanti, il disagio giovanile purtroppo è un aspetto preoccupante, insieme a quello degli stupefacenti – il crack dilaga – e delle armi”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED