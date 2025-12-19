Meteo weekend. Cambia la circolazione in Europa sotto Natale, porta spalancata alle piogge

Novità nel Messinese e tendenze nella prossima settimana con condizioni di instabilità

L’intenso flusso di correnti occidentali (noto come flusso zonale) che ha caratterizzato la prima parte del mese di dicembre, portando aria molto mite in Europa e nel Mediterraneo, si sta gradualmente allentando, spingendo le grandi onde atmosferiche, su scala planetaria (quelle che creano anticiclonici e cicloni), ad ondularsi e a rallentare. Ciò nelle prossime ore porterà all’amplificazione, verso nord, dell’anticiclone delle Azzorre, che tenderà a fondersi con un promontorio anticiclonico, in sviluppo a ridosso della Scandinavia. Da qui nascerà un grosso anticiclone di blocco, fra Isole Britanniche e Scandinavia, pronto a invertire i flussi in Europa, aprendo la porta delle fredde (in realtà oggi meno fredde) correnti orientali.

Nel frattempo sopra l’Africa settentrionale resterà attivo un intenso flusso zonale, che renderà il Mediterraneo sede di sviluppo di varie perturbazioni e depressioni che si scaveranno sui mari ad ovest della Sicilia, nei prossimi giorni, apportando condizioni di instabilità o maltempo. Queste perturbazioni saranno sempre accompagnate da venti orientali o meridionali, con la prevalenza dello Scirocco, del Levante e del Grecale, mentre nella settimana di Natale le correnti si disporranno più da Libeccio, in un contesto umido, mite, ma instabile, almeno fino al Santo Natale.

Sabato 20 dicembre 2025

Domani il Messinese sarà interessato marginalmente dal passaggio di un fronte pronto ad occludersi, che dispenserà sin dal mattino delle piogge di debole e moderata intensità sull’area ionica, fino allo Stretto. I fenomeni, blandi, dovrebbero persistere fino al pomeriggio, prima di un miglioramento serale. Solo la fascia più occidentale della provincia dovrebbe essere risparmiata, con qualche possibile pioviggine. Clima mite, con massime sui +16°C e minime di +13°C. Venti deboli meridionali, più da Nord-est, sempre deboli, sulla costa tirrenica, da Milazzo a Caronia. Mari quasi calmi o poco mossi, leggermente mosso solo lo Ionio.

Domenica 21 dicembre 2025

Al mattino tempo variabile, con annuvolamenti stratificati alternati a pause e schiarite, ma senza fenomeni. Non mancheranno gli spazi soleggiati, soprattutto lungo la costa tirrenica. Nel pomeriggio e verso sera nuovo aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni associate, salvo qualche possibile pioviggine a fine serata sull’area ionica. Temperature massime non superiori ai +15°C +16°C, minime sui +12°C +13°C. Venti deboli di Scirocco, molto umidi. Mari poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Fra il 22 e il 23 l’isolamento di una depressione sul Canale di Sardegna favorirà l’attivazione di umide e tese correnti di Ostro che precederanno il peggioramento di Natale, in particolare della Vigilia, che dovrebbe vedere una discreta passata di piogge sulla Sicilia. Le precipitazioni non saranno intense, ma generalmente di debole e moderata intensità, distribuite su un ampio areale. Niente di meglio per i terreni e per la ricarica dei corpi idrici nel sottosuolo. A Natale rimane ancora qualche incertezza, visto che la perturbazione potrebbe spostarsi sul basso Tirreno, favorendo un miglioramento. Mentre ancora è tutto da definire lo scenario di Capodanno, con alcuni modelli propensi a scenari freddi, che, nella realtà, vanno un po’ a cozzare con quella circolazione zonale, molto intensa, attiva sul Nord Africa. Una possibile interazione fra le differenti masse d’aria potrebbe portare allo sviluppo di un ciclone mediterraneo per la fine dell’anno. Ma di questo torneremo a parlarne nei prossimi aggiornamenti.