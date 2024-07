Autonomia differenziata, proposta di referendum abrogativo del Pd all’Ars

"Questa riforma è destinata a dividere in due il Paese, allargando il divario tra le regioni e mettendo il Sud, in particolare la Sicilia, in condizioni di difficoltà"

PALERMO – Il Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana ha presentato una proposta di referendum abrogativo sull’autonomia differenziata voluta dal governo Meloni. Secondo il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, questa riforma “è destinata a dividere in due il Paese, allargando il divario tra le regioni e mettendo il Sud, in particolare la Sicilia, in una condizione di ancora maggiore difficoltà”.

Mozione per impugnare la riforma

Il gruppo parlamentare ha anche presentato una mozione che chiede al governo regionale e al presidente della Regione di “impugnare la riforma sull’autonomia differenziata innanzi la Corte Costituzionale” e di avviare “tutte le interlocuzioni istituzionali necessarie ad aderire al costituendo Coordinamento delle Regioni avente la funzione di stilare un testo condiviso ai fini della promozione del referendum volto all’abrogazione della riforma”.

Appello ai deputati

Catanzaro ha sottolineato che “sull’autonomia differenziata ciascuna forza politica e ciascun deputato ha il dovere di metterci la faccia e dire chiaramente da che parte sta: se sta dalla parte di chi vuole dividere l’Italia, o di chi la vuole tenere unita”. Il Pd chiede inoltre al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno di “calendarizzare al più presto la discussione in aula della delibera di referendum abrogativo e della mozione”.