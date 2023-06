Autonomia differenziata, raccolta di firme di Cgil e Uil al Policlinico - Tempostretto

"Con il progetto di riforma del Governo si avranno ripercussioni negative sulla Sanità"

MESSINA – “Con il progetto di riforma del Governo si avranno ripercussioni negative sulla sanità, in quei territori dove invece c’è necessità di interventi per un sistema sanitario pubblico efficiente”. Lo hanno dichiarato i segretari generali della Cgil Messina Pietro Patti e della Uil Messina Ivan Tripodi. Venerdì 9 giugno, nel corso della mattinata, al Policlinico di Messina si terrà un banchetto di raccolta firme dei due sindacati sulla scia della forte iniziativa lanciata capillarmente dalla Cgil e dalla Uil siciliane per chiedere al presidente della Regione di ritirare il suo appoggio all’Autonomia differenziata. “Anche e soprattutto nel nostro territorio – osservano Patti e Tripodi – è ben nota la situazione della sanità pubblica tra liste di attesa infinite, carenza di personale, ospedali e reparti a rischio. Appoggiare il progetto voluto dal ministro Calderoli significa dare il colpo di grazia ad un sistema che va invece rilanciato, potenziato, per garantire il fondamentale diritto alla salute. Le istituzioni siciliane hanno il dovere di opporsi a questo progetto scellerato, spacca-Italia, che mette a rischio l’esigibilità di diritti essenziali per i cittadini siciliani, per i cittadini delle regioni più deboli”.

Altre iniziative nei prossimi giorni

L’iniziativa di Cgil e Uil proseguirà nei prossimi giorni in altre strutture sanitarie del territorio, nelle piazze oltre che nelle sedi sindacali, della città e dei comuni della provincia. I due sindacati tornano ad evidenziare come le conseguenze della riforma colpiranno settori, sanità, scuola e mobilità, che necessitano investimenti dello Stato. Cgil e Uil sottolineano il danno che produrrebbe un provvedimento che indebolisce la capacità dello Stato di far fronte ai necessari interventi che consentano di colmare i gap del Sud con il resto del Paese. In difesa del diritto all’istruzione, alla salute e al lavoro che devono essere garantiti a tutti a prescindere dalla regione in cui si vive, Cgil e Uil hanno avviato una forte mobilitazione. “Il tema dell’Autonomia differenziata ci vede scendere fortemente in campo – affermano Patti e Tripodi – perché è assolutamente importante, come organizzazioni sindacali che tutelano gli interessi della collettività, difendere, salvaguardare diritti fondamentali, contrastare ogni progetto che punta ad aumentare le disuguaglianze del Paese, che va contro il benessere sociale della popolazione del nostro territorio e dei territori del Sud”.