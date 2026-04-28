Autorità di sistema portuale dello Stretto, Giusy Marabello nuova segretaria generale

La nomina deliberata all'unanimità dal Comitato di gestione su proposta del presidente Rizzo

MESSINA – L’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha una nuova guida amministrativa. Il Comitato di Gestione ha ufficializzato la nomina dell’avvocata Giuseppa Marabello a segretaria generale dell’ente per il quadriennio 2026-2030.

Il presidente Francesco Rizzo ha individuato nell’avvocata Marabello un profilo di elevata qualificazione, coerente con le sfide strategiche che attendono i porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni nei prossimi anni.

Un voto all’unanimità

La seduta del Comitato di gestione ha visto una convergenza totale sulla proposta della presidenza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti della Regione Siciliana, della Regione Calabria, delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria, oltre allo stesso presidente Rizzo. La votazione, avvenuta a scrutinio segreto come previsto dalle norme, si è conclusa con cinque voti favorevoli su cinque votanti.

Profilo e competenze

Alla Marabello competeranno le funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell’intero apparato amministrativo dell’AdSP, oltre all’attuazione delle deliberazioni degli organi dell’ente.

Nel provvedimento si sottolinea come il suo curriculum vanti una comprovata esperienza nel settore della pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai contratti e ai lavori pubblici, ambiti ritenuti fondamentali per la gestione di procedimenti complessi legati alle infrastrutture portuali.

La nomina diverrà operativa con la firma del contratto di lavoro a termine. Il provvedimento è stato già trasmesso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la dovuta notifica.

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