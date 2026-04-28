 Accesso al mare per disabili, fondi a 29 Comuni del Messinese

Accesso al mare per disabili, fondi a 29 Comuni del Messinese

Gianluca Santisi

Accesso al mare per disabili, fondi a 29 Comuni del Messinese

martedì 28 Aprile 2026 - 08:30

Firmato dalla Regione il decreto di ripartizione delle somme. Ecco quali Comuni riceveranno il contributo

La Regione siciliana ha assegnato due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l’accesso al mare alle persone con disabilità. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore all’Autonomie locali ad interim, ha firmato il decreto di ripartizione delle somme, che rappresentano una quota parte dei trasferimenti regionali per l’anno 2026. Il contributo è suddiviso per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento in proporzione all’estensione della linea di costa di ciascun Comune.

“Riteniamo importante rimuovere tutte le cause che impediscono alla popolazione, in particolar modo alle fasce più fragili, di potere godere dei diritti fondamentali – ha affermato il presidente Schifani -. Sostenere finanziariamente i piccoli Comuni che devono realizzare accessi al mare e alle spiagge libere idonei alla fruizione di persone con disabilità contribuisce a far crescere una cultura dell’inclusione e a rendere i nostri territori sempre più attenti al benessere di tutti, attraverso il miglioramento dei servizi”.

I comuni messinesi destinatari dei fondi

  • Alì Terme — 37.429,67 €
  • Caronia — 76.547,96 €
  • Falcone — 30.909,96 €
  • Forza d’Agrò — 27.184,41 €
  • Furci Siculo — 27.184,41 €
  • Furnari — 36.187,82 €
  • Itala — 30.289,03 €
  • Leni — 44.570,31 €
  • Letojanni — 38.050,60 €
  • Malfa — 54.194,65 €
  • Monforte San Giorgio — 28.115,79 €
  • Motta d’Affermo — 40.223,84 €
  • Naso — 30.909,96 €
  • Nizza di Sicilia — 29.978,57 €
  • Oliveri — 28.736,72 €
  • Piraino — 40.844,76 €
  • Reitano — 29.047,18 €
  • Roccalumera — 32.772,73 €
  • San Pier Niceto — 27.184,41 €
  • Santa Marina Salina — 47.674,94 €
  • Sant’Alessio Siculo — 34.325,05 €
  • Santo Stefano di Camastra — 39.602,91 €
  • Saponara — 26.563,48 €
  • Scaletta Zanclea — 32.151,81 €
  • Spadafora — 31.841,35 €
  • Torrenova — 43.638,92 €
  • Tusa — 49.848,18 €
  • Valdina — 25.321,63 €
  • Venetico — 28.736,72 €

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