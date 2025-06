Autoslalom Miniera “Cozzo Disi”, Meli della Nebrosport termina ottavo

L'alfiere della scuderia di Sant'Angelo di Brolo ben figura a bordo della Fiat Uno Turbo

SANT’ANGELO DI BROLO – Fine settimana da incorniciare per la Scuderia Nebrosport, che nell’IV Autoslalom Miniera “Cozzo Disi” ha centrato un risultato di assoluto rilievo grazie a Biagio Meli. Il portacolori del team, a bordo della sua performante Fiat Uno Turbo di classe S7, ha conquistato uno splendido ottavo posto assoluto, oltre alla vittoria di classe e di gruppo.

Prestazione solida e determinata per il driver Meli, che ha saputo interpretare al meglio il tracciato di Casteltermini, confermando ancora una volta la competitività del binomio pilota-vettura. L’ottimo feeling con il mezzo e la capacità di spingere al limite nei passaggi decisivi gli hanno permesso di sfoderare un’eccellente prestazione.

Questo risultato assume un valore ancora maggiore in ottica campionato: i punti conquistati rappresentano un bottino prezioso sia per la Coppa Quinta Zona che per il Campionato Siciliano Slalom, in cui Meli ambisce con decisione alle zone alte della classifica. La Nebrosport festeggia dunque un’altra giornata esaltante tra i birilli, confermandosi protagonista nelle competizioni slalomistiche.

Immagine in evidenza JEM Production