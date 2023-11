Autostrada A20, riaperto il tratto Milazzo - Rometta in direzione Messina - Tempostretto

Lavori conclusi

Lavori conclusi sull’autostrada A20 tra gli svincoli di Milazzo e Rometta. Lo ha reso noto Autostrade Siciliane. Alle 13 di oggi è stato riaperto tratto della A20 Messina-Palermo nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta in direzione Messina.

Autostrade Siciliane inoltre informato che fino al 24 luglio 2024, nel tratto compreso tra il km 89+000 e il km 94+000 della A20 ME-PA, rimarrà parzializzata la carreggiata in entrambe le direzioni per permettere il completamento dei lavori degli impianti della Galleria Capo D’Orlando. Per i medesimi lavori, dalle ore 07:00 del 28 novembre fino alle ore 18:00 del 15 dicembre sarà chiusa al traffico la carreggiata di valle (direzione Palermo) dal km 89+401 al km 93+669 e sarà quindi istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Messina).