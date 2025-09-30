Autostrada Messina – Catania. Lavori in galleria Santo Stefano, da oggi doppio senso

Tra il km 3 e il km 4, in zona sud di Messina
Per garantire la prosecuzione in sicurezza dei lavori da fare all’interno della galleria Santo Stefano – dell’autostrada A 18 ME-CT, in direzione Catania, saranno istituite specifiche limitazioni al traffico veicolare:
dalle 6 del 30 Settembre alle 18 del 15 ottobre 2025, è prevista la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di monte (direzione Catania) e l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle (direzione Messina), dal Km 3 al Km 4.
A fine lavori, previsto per il 15 ottobre, verrà instaurato un nuovo doppio senso di circolazione dal Km 4 al Km 7, per operare nelle successive gallerie in direzione Catania.