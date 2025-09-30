 Autostrada Messina - Catania. Lavori in galleria Santo Stefano, da oggi doppio senso

Autostrada Messina – Catania. Lavori in galleria Santo Stefano, da oggi doppio senso

Redazione

Autostrada Messina – Catania. Lavori in galleria Santo Stefano, da oggi doppio senso

martedì 30 Settembre 2025 - 08:00

Tra il km 3 e il km 4, in zona sud di Messina

Per garantire la prosecuzione in sicurezza dei lavori da fare all’interno della galleria Santo Stefano – dell’autostrada A 18 ME-CT, in direzione Catania, saranno istituite specifiche limitazioni al traffico veicolare:

dalle 6 del 30 Settembre alle 18 del 15 ottobre 2025, è prevista la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di monte (direzione Catania) e l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle (direzione Messina), dal Km 3 al Km 4.

A fine lavori, previsto per il 15 ottobre, verrà instaurato un nuovo doppio senso di circolazione dal Km 4 al Km 7, per operare nelle successive gallerie in direzione Catania.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Ondata di maltempo tardo autunnale per i primi di ottobre: piogge, temporali e primo freddo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED