Riaperte le rampe di ingresso dello svincolo Giostra-Annunziata

Sono state riaperte le rampe di ingresso in autostrada, sia in direzione Palermo che in direzione Boccetta, dello svincolo Giostra-Annunziata. Lo annuncia il Consorzio Autostrade che, dopo settimane di disagi soprattutto per l’incremento di traffico sul viale Boccetta, assicura che per il momento non sono previste nuove chiusure e interruzioni e modifiche alla ordinaria circolazione del Viadotto.

Da ieri pomeriggio, a seguito conclusione anticipata di determinate attività legate allo svaro dell’impalcato del viadotto Ritiro da parte della impresa Totò Costruzioni spa, sono venute meno le esigenze e le opportunità che, in queste passate settimane, hanno determinato la chiusura degli svincoli Giostra-Annunziata e l’interruzione delle fase di lavorazione nei fine settimana.

Gli Uffici Tecnici del CAS - d’intesa con la Polstrada e la stessa ditta appaltatrice - hanno ripristinato la consueta circolazione nell'intero complesso viario del Viadotto, fermo restando i restringimenti, le limitazioni ed i percorsi configurati, non movibili, funzionali all’avanzato stato dei lavori.