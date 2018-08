Indagini propedeutiche per nuovo asfalto da Messina a Giarre e Capo d'Orlando

Sono state avviate le indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva per i lavori di pavimentazione delle autostrade Messina-Palermo (da Barriera Messina Nord Villafranca a Capo d’Orlando, affidate alla Dynatest di Vinci) e Messina Catania (da Barriera Messina Sud Tremestieri a Giarre, affidate alla Sts di Ancona) in entrambe le direzioni di marcia, inclusi gli svincoli. Dureranno fino al 20 settembre.

Le indagini consistono nel controllo e studio della attuale pavimentazione (conglomerato bituminoso e fondazione in misto granulare stabilizzato per analizzare l’aderenza, l’ormaiamento (deformazione), la portanza (resistenza rispetto al numero dei transiti in fase di progettazione, a quello attuale ed ai transiti futuri, ecc) e sono atti propedeutici, necessari ed indispensabili alla progettazione esecutiva (che deve tenere conto di quei dati) fissati dalla normativa sugli appalti e dalla specificità della tipologia dei lavori (bitumazione autostradale) regolarmente disciplinati.

Per eseguire sarà necessario parzializzare la carreggiata, e di volta in volta, chiudere la corsia di marcia, emergenza o sorpasso. In corrispondenza del cantiere il limite di velocità è fissato in 60Km/h e divieto di sorpasso. Il limite scende a 40km/h nelle rampe dello svincolo.