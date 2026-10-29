Autostrade nel caos, Musolino: “Salvini commissari il Cas”. Lombardo: “Non spetta a lui”

La senatrice di Italia Viva e il deputato regionale di Sud chiama Nord sono intervenuti sull'ipotesi, sempre più concreta, di commissariamento del Cas

Ora che sul Cas si addensano le nubi di una possibile gestione commissariale, la senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo di Italia Viva – Casa Riformista, che ieri aveva chiesto lo scioglimento dell’ente spinge adesso il ministro Salvini a “non perdere ancora tempo” e procedere al “commissariamento di un ente che non ha mai dimostrato di essere efficiente!”.

“Il Cas è sempre stato un poltronificio a beneficio della classe dirigente regionale – ha attaccato Musolino – e il prezzo della incompetenza dei nominati che si sono succeduti negli anni lo pagano i siciliani in termini di costi elevatissimi e pericoli per la loro sicurezza con un altissimo tasso di incidentalità e un tempo medio per esecuzione dei lavori che va oltre ogni durata ragionevole. Sì commissari e si chiuda questa ennesima pagina della fallimentare politica regionale”.

Lombardo: “Finalmente Salvini si è accorto della gravità della situazione”

Sull’argomento è intervento anche Pippo Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord, commentando la nota diffusa oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla situazione delle autostrade siciliane: “Apprendiamo che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sta valutando l’ipotesi di una gestione commissariale per sbloccare gli interventi urgenti sulle autostrade siciliane A18 e A20. Ci fa piacere che il Ministero si sia finalmente accorto della gravità della situazione, ma non possiamo non sottolineare quanto questo intervento sia tardivo e, soprattutto, come non spetti al MIT avanzare la richiesta di commissariamento del CAS. Si tratta di una prerogativa del Governo regionale, al quale ci rivolgiamo da oltre un mese chiedendo un intervento immediato, quantomeno per la gestione delle opere di mitigazione del rischio”.

“Perché si è atteso tanto?”

“Il MIT oggi prende atto che le interlocuzioni avviate con il CAS già nel mese di luglio – ha aggiunto Pippo Lombardo – non hanno prodotto i risultati attesi e che anche il termine di cento giorni, scaduto il 26 ottobre, è trascorso senza risposte adeguate. Ma proprio per questo ci chiediamo perché si sia atteso tanto. Le criticità erano note, le inadempienze erano state evidenziate nelle relazioni tecniche e noi avevamo già sollecitato un intervento straordinario per evitare che la situazione degenerasse”.

Lombardo richiama quindi le conseguenze che cominciano a registrarsi sulla circolazione autostradale con l’avvio dei cantieri e l’introduzione delle limitazioni: “Il paradosso è che il Ministero valuta soltanto adesso il commissariamento, solo dopo che nella giornata di ieri si sono registrati i primi problemi alla viabilità a seguito delle limitazioni introdotte sulle autostrade A18 e A20. Era proprio questo lo scenario che avevamo denunciato e che si sarebbe dovuto prevenire con una programmazione tempestiva degli interventi. Non si può aspettare che i disagi diventino concreti per prendere atto di una situazione conosciuta da mesi, se non da anni”.

“Governo Schifani incapace di assumere decisioni”

Lombardo condivide la necessità di garantire procedure più rapide, responsabilità definite e tempi certi, così come indicato dal MIT. “Ma il commissariamento della gestione del CAS – evidenzia – è una responsabilità che chiama in causa il Governo regionale, al quale ci rivolgiamo da mesi senza ottenere risposte concrete. Finora, però, l’unico commissariamento al quale abbiamo assistito è quello dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò da parte del suo stesso collega di Giunta, Luca Sammartino. Un paradosso tutto politico che fotografa l’incapacità del Governo Schifani di assumere decisioni chiare su una delle emergenze infrastrutturali più gravi della Sicilia. Mentre all’interno della Giunta si sovrappongono ruoli e competenze, le autostrade siciliane continuano a essere ostaggio di ritardi e inadempienze”.

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