Messina. Violento impatto tra scooter e auto a Maregrosso: ferito un 16enne

Il giovane è stato trasportato al Policlinico per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione

Nuovo scontro tra auto e scooter in via don Blasco. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il giovanissimo centauro alla guida dello scooter, un ragazzo di sedici anni (nato nel 2009). Subito dopo la collisione, gli automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Messina per ulteriori accertamenti medici.

Nonostante la violenza dello scontro e il grande spavento iniziale, per fortuna il quadro clinico del ragazzo esclude conseguenze gravi. Intanto, restano da chiarire con precisione la dinamica esatta dell’impatto e le eventuali responsabilità dei veicoli coinvolti.