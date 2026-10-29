 Messina. Violento impatto tra scooter e auto a Maregrosso: ferito un 16enne

Messina. Violento impatto tra scooter e auto a Maregrosso: ferito un 16enne

Redazione

Messina. Violento impatto tra scooter e auto a Maregrosso: ferito un 16enne

giovedì 29 Ottobre 2026 - 14:16

Il giovane è stato trasportato al Policlinico per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione

Nuovo scontro tra auto e scooter in via don Blasco. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il giovanissimo centauro alla guida dello scooter, un ragazzo di sedici anni (nato nel 2009). Subito dopo la collisione, gli automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Messina per ulteriori accertamenti medici.

Nonostante la violenza dello scontro e il grande spavento iniziale, per fortuna il quadro clinico del ragazzo esclude conseguenze gravi. Intanto, restano da chiarire con precisione la dinamica esatta dell’impatto e le eventuali responsabilità dei veicoli coinvolti.

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