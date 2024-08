Autovelox e Scout in città: i controlli della polizia municipale dal 19 al 25 agosto

Dalla SS114 alla 113, dispositivi per il rilevamento di infrazioni del codice della strada dislocati in ogni parte della città

MESSINA – Continuano i servizi di controllo della velocità con autovelox della polizia municipale, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, e con il dispositivo “scout” per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada in materia di divieti di sosta. I servizi sono effettuati da oggi, lunedì 19 agosto, sino a domenica 25 agosto 2024, alternativamente sugli assi viari più interessati dal traffico.

Il controllo con autovelox interesserà la Strada Statale 114 Giampilieri dal km. 15,000 al km. 15,700; la Strada Statale 113 San Saba dal km. 26,000 al km. 26,600; la Strada Statale 113 Spartà dal km. 21,400 al km. 22,400; la Strada Statale 113 Mortelle dal km. 11,700 al km. 12,200; la via Circuito Torre Faro; via Consolare Pompea dal km. 7,500 al km. 8,000; il viale Giostra, nel tratto compreso tra via San Jachiddu e l’Istituto scolastico Maiorana; la Strada Statale 114 Pistunina dal km. 5,200 al km. 5,800; la Strada Statale 114 Galati dal km. 9,100 al km. 10,000; la Strada Statale 114 Briga Marina dal km. 13,100 al km. 13,700; la Strada Statale 114 Giampilieri Marina dal km. 15,000 al km. 15,700.

Il dispositivo “Scout” monitorerà la Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”; via Marco Polo; viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli A/R; via Industriale, tratto Samperi – S. Cecilia; via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro A/R; piazza Duomo, isola pedonale; viale della Libertà, tra Giostra e Prefettura e tra la rotatoria Annunziata e Giostra A/R; viale Boccetta, nel tratto Garibaldi – viale Principe Umberto A/R; via Palermo; corso Garibaldi, tratto Prefettura-Cairoli A/R; via T. Cannizzaro, tratto corso Cavour – viale Italia A/R; e piazza della Repubblica.

Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, in quanto l’eccesso di velocità è tra le cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali; e invita altresì all’osservanza delle regole della strada, in particolare evitare la sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le pista ciclabili e in prossimità di attraversamenti pedonali.