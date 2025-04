Autovelox in tangenziale di Messina, “la Polizia Stradale smentisce”

Lo dice il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi

“In merito ai messaggi vocali anonimi diffusi in questi giorni tramite social, chat private e gruppi di messaggistica, relativi alla presunta installazione di dispositivi “Scout” per il rilevamento della velocità media lungo il tratto di Tangenziale Messina – Giostra – Boccetta – Tremestieri, si comunica alla cittadinanza che tali informazioni sono totalmente prive di fondamento”.

Lo dice il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, che aveva lanciato l’allarme.

“A seguito di interlocuzioni formali avviate da me con la Polizia Stradale di Messina – dice -, è stato confermato che non risultano installati nuovi dispositivi di rilevazione della velocità lungo il tratto di strada e che le voci circolate non trovano alcun riscontro nella realtà. Si invita pertanto la cittadinanza a non dare credito a notizie non ufficiali e non verificate, che rischiano di generare inutili allarmismi e confusione tra gli utenti della strada”.