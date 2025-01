Autovelox su A18 e A20, controlli della velocità dal 6 all’11 gennaio

La polizia stradale di Messina comunica i servizi nelle autostrade

MESSINA – Nei giorni 7, 9, 10 e 11 gennaio tanto sulla A20 Messina-Palermo quanto sulla A18 Messina-Catania torneranno a essere effettuati i servizi di controllo della velocità, nei tratti interessati da un elevato tasso di incidentalità. A comunicarlo è stata la Polizia stradale messinese, che ha anche ricordato limiti e sanzioni attuali. I limiti di velocità sulle autostrade sono di 130 chilometri orari e scendono a 110 in caso di maltempo. Sulle strade extraurbane principali è di 110 chilometri orari e scende a 90 in caso di maltempo.

Le sanzioni, invece, sono: fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro; oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 694 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 543 e 2.170 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 845 e 3.382, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida. Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.