Avellino-Messina, mister Auteri: "Fatto un passo indietro" - Tempostretto

Il tecnico dei biancoscudati rimprovera ai suoi l'atteggiamento avuto nel secondo tempo

AVELLINO – Le dichiarazioni di mister Gaetano Auteri dalla sala stampa dello stadio Partenio Lombardi al termine della sfida persa per 2-1.

“L’atteggiamento e la squadra nel secondo tempo non mi sono piaciute. Abbiamo perso palloni in superiorità numerica, non passando la palla ma portandola. Dobbiamo prendere atto di aver perso una partita, meritatamente, contro una squadra l’Avellino che aveva alcuni problemi, noi eravamo tranquilli e potevamo fare meglio.Per come emotivamente stava l’Avellino sono più demeriti nostri, poca lucidità, abbiamo preso 2/3 contro piedi mentre dovevamo costruire noi e forse abbiamo perso coraggio e tranquillità.

“Giocatori di qualità ma paghiamo la loro inesperienza”

Noi abbiamo giocatori con qualità, ma a volte si perdono per inesperienza. Catania stava bene fisicamente, ma mi è sembrato forse appagato dal gol segnato. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non abbiamo giocato bene nel secondo tempo correndo male e non facendo viaggiare la palla. Oggi un grande passo indietro, ma dobbiamo imparare a crescere e dobbiamo smettere di prendere schiaffi. Dobbiamo essere più consistenti”.

