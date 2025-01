Avis, Fasted e associazione culturale San Michele insieme per la raccolta di sangue

L'iniziativa si svolgerà nei locali della parrocchia di Don Carlo Oliveri dalle 8 alle 11.30 domenica 19 gennaio

MESSINA – Si terrà dalle 8 alle 11.30 di domenica 19 gennaio 2025, nei locali della parrocchia di don Carlo Oliveri, una giornata di raccolta sangue organizzata da Avis e Fasted in sinergia con l’associazione culturale San Michele. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, perché la donazione di sangue, come sottolineato da Ora Sicilia che ha rilanciato l’appuntamento, rappresenta “un gesto concreto di solidarietà che può fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare le tre associazioni.