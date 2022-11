Avviso di garanzia per Cateno De Luca, indagati anche Musolino e Lombardo - Tempostretto

Si allarga l'inchiesta sulla gestione della discarica di Portella Arena, dopo il processo per l'ex sindaco di Messina Accorinti

MESSINA – Si allarga l’inchiesta sulla gestione della discarica di Portella Arena. La Procura di Messina, dopo il rinvio a giudizio dell’ex sindaco Renato Accorinti e la giunta, ha notificato una proroga delle indagini dove compaiono anche il successore Cateno De Luca, l’ex assessore al ramo oggi senatrice Dafne Musolino e l’ex presidente di Messina Servizi oggi deputato regionale Giuseppe Lombardo.

In sostanza la Procura sta effettuando delle analisi sui campioni prelevati in discarica e sta vagliando gli atti acquisiti, estendendo il periodo dei presunti reati fino a quasi la fine del 2020, quando era già in carica la Giunta De Luca. Il sostituto procuratore Rossana Casabona, titolare del fascicolo, si è perciò riservata altri sei mesi per approfondire il caso e nelle prossime settimane probabilmente i tre saranno ascoltati dalla polizia giudiziaria.