Simone Milioti

B Int., la Basket School Messina si apre a scuole e settori giovanili

venerdì 31 Ottobre 2025 - 11:00

Dopo il successo esterno a Catanzaro al PalaTracuzzi domenica la capolista Brindisi. Frassica: "Gara fondamentale, serve tutto il popolo giallorosso"

MESSINA – Dopo l’importante successo ottenuto domenica scorsa a Catanzaro, la EcoJump Messina Basket School si prepara a un nuovo e significativo test casalingo contro la Dinamo Brindisi, una delle battistrada del campionato, attualmente in vetta insieme a Matera e Ragusa. Al PalaTracuzzi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, anche grazie alle iniziative di coinvolgimento del territorio promosse dalla società.

Il responsabile marketing Alberto Frassica presenta il programma studiato per questa sfida, dal coinvolgimento delle scuole cittadine alla presenza del settore giovanile giallorosso che accompagnerà la squadra durante l’ingresso in campo: “Quella con Brindisi – dice Frassica – è una gara fondamentale contro una delle capolista, per questo abbiamo bisogno di tutto il popolo giallorosso. Vogliamo un PalaTracuzzi pieno di famiglie e bambini, con un tifo incessante che possa dare una spinta determinante ai ragazzi. Abbiamo invitato dieci scuole della città e stiamo registrando ottimi riscontri: ci aspettiamo una bellissima cornice di pubblico, perché sono punti pesanti e l’entusiasmo dei nostri tifosi può condurci alla vittoria”.

Positivi i segnali anche dal fronte abbonamenti, superata quota 200 tessere, un numero già doppio rispetto alla scorsa stagione: “Un messaggio di fiducia importante da parte della città – aggiunge Frassica – invito ancora tutti a sostenere la EcoJump Messina Basket School, che rappresenta un vero patrimonio sportivo per Messina. Il nostro gruppo è di ottimo livello e ogni domenica scende in campo per regalare emozioni alla nostra gente. Riempiamo le tribune e portiamo con noi tutto l’orgoglio giallorosso che possediamo”.

