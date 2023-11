B Interregionale. A Barcellona e Castanea i derby dell'ottava giornata - Tempostretto

Sconfitte in casa Basket School e Fortitudo. Orlandina sempre più capolista, Svincolati Milazzo corsara a Rende

Si sono giocate a Messina due delle partite più calde del girone H di Serie B Interregionale. I due derby, il primo disputato sabato sera tra le due cittadine Fortitudo e Castanea, mentre il secondo domenica tra Basket School e Barcellona, sono andati a favore delle squadre ospiti che hanno espugnato i rispettivi campi. Nella stessa giornata importanti vittorie esterne della Svincolati Milazzo, che riprende quota, e dell’Orlandina, che si mantiene capolista con Ragusa che batte Reggio Calabria e la appaia in seconda posizione.

Situazione che rimane complicata per la Fortitudo Messina ancora a zero punti nonostante i rinforzi arrivati in settimana. Una situazione non certo semplice per i neroverdi di coach Cavalieri che settimana prossima faranno visita al PalaInfodrive all’Orlandina. Nel prossimo turno altro derby sempre in zona tirrenica tra Svincolati Milazzo e Basket School. Impegni casalinghi per Barcellona, che ospita Piazza Armerina, e Castanea, che attende la forte Ragusa.

Orlandina sempre più capolista

È stata una Infodrive Capo d’Orlando cinica e concreta, grazie ad un terzo quarto stellare ha avuto la meglio in trasferta sul campo del Cus Catania Basket 2003 con il punteggio di 64 a 91 in favore dei paladini. Dopo l’ottima prestazione casalinga contro la Siaz Piazza Armerina, servivano conferme e sono arrivate per coach Bolignano, una difesa che tiene gli avversari sotto i 65 punti ed un attacco che ha ritrovato precisione e fluidità. Il risultato finale è rotondo e molto incoraggiante per i paladini, va detto che gli avversari hanno provato in tutti i modi a rimanere in partita soprattutto nel primo tempo quando hanno chiuso con uno svantaggio minimo di sette lunghezze sul 31-38. Il terzo quarto ha letteralmente spaccato in due la gara, Simas Jasaitis (22 punti a referto, in perfetta media stagionale il lituano) e compagni hanno bersagliato la retina catanese in ogni modo, soprattutto dalla lunga distanza, piazzando un parzialone di 14-37 che ha messo al sicuro la vittoria finale.

Fortitudo battuta da Castanea

Fortitudo Messina ko nel derby dell’ottava giornata con il Castanea Basket che si impone sul parquet del Polivalente per 83-75. Dopo un primo quarto equilibrato, la partita svolta nel secondo parziale, con i gialloviola che toccano anche il +14 e non si guarderanno più indietro. Il tentativo di rimonta neroverde li riporta solo fino al -4 nell’ultimo quarto. 13 punti all’esordio per Scozzaro e doppia cifra anche per Nnabuife, Tagliano e Marinelli, top scorer di squadra a quota 18. Castanea dell’ex Bellomo, prima dell’inizio del match la Fortitudo gli ha tributato un momento con un video celebrativo, ha come detto dato lo sprint nel secondo quarto in cui ha segnato 28 punti contro 17, dopo il 20-20 del primo quarto. Gli uomini di coach Baldaro hanno gestito poi il vantaggio nei successivi parziali. Tra le loro file Husam il migliore con 23 punti, tra i gialloviola segue Ferenc con 20 e Chakir con 13.

Barcellona espugna il campo della Basket School

Seconda vittoria consecutiva per Barcellona Basket 4.0, il quintetto di coach Biondo ha espugnato il difficile parquet del PalaTracuzzi di Messina, campo da gioco della Basket School Messina di coach Pippo Sidoti, dove nelle scorse settimane erano uscite sconfitte due delle squadre corazzate del girone, ovvero la Siaz Basket Piazza Armerina e l’Orlandina Basket. Prestazione da applausi per Barcellona, sempre avanti nel punteggio e in grado di realizzare ben 14 triple nell’arco dell’intero incontro. Da menzionare il pubblico barcellonese, presente in buon numero al PalaTracuzzi, che ha sostenuto i propri beniamini per 40 minuti e che sarà sicuramente presente anche nella prossima gara casalinga di domenica 19 novembre contro la Siaz Basket Piazza Armerina.

Svincolati Milazzo corsara a Rende

La Svincolati Milazzo espugna il campo del Basket Rende al termine di una gara condotta sin dalle prime battute. I ragazzi di coach Trimboli recuperano capitan Barbera ma sono ancora privi di Battaglia. I mamertini provano subito la fuga nel punteggio chiudendo di cinque lunghezze avanti il primo quarto, ma la differenza vera la fanno nel secondo quando vincono il parziale 21-12 e all’intervallo lungo si va sul 31-45. Nel terzo prova la reazione il Rende, ma Milazzo tiene botta e gestisce negli ultimi dieci minuti. Karavdic segna 19 punti per Milazzo, Guerra si ferma a 17 mentre Bolletta a 14, sono i migliori marcatori per gli Svincolati.

Risultati 8ª giornata

Cus Catania – Orlandina 64-91

Fortitudo Messina – Castanea Basket 75-83

Siaz Piazza Armerina – Sala Consilina 77-83

Basket School Messina – Barcellona 63-77

Bim Bum Rende – Svincolati Milazzo 67-76

Virtus Kleb Ragusa – Viola Reggio Calabria 105-98

Classifica girone H

Orlandina 14 punti

Virtus Kleb Ragusa, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 12 punti,

Barcellona, Sala Consilina 10 punti,

Basket School Messina, Piazza Armerina, Svincolati Milazzo 8 punti,

Castanea, Rende 6 punti,

Cus Catania 2 punti,

Fortitudo Messina 0 punti.

