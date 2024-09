B Interregionale, Barcellona Basket 4.0 premia i centisti alla maturità

Chi ha ottenuto il massimo dei voti sarà omaggiato con un abbonamento personalizzato per assistere alle gare interne della squadra al Palalberti

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La società Barcellona Basket 4.0 ha indetto il Clu dei Centisti. La realtà del longano, da sempre vicina ai giovani della nostra città, ha deciso di premiare gli studenti che nello scorso mese di luglio hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità. Tutti i centisti saranno omaggiati con un abbonamento personalizzato che permetterà loro l’ingresso gratuito a tutte le gare interne al Palalberti nella stagione sportiva 2024/2025.

Nei prossimi giorni saranno contattate le segreterie degli istituti della città al fine di programmare la consegna dei tickets agli studenti meritevoli. L’obiettivo della società è quello di istituzionalizzare questa iniziativa anche negli anni a venire: “Ho assistito alla premiazione dei ragazzi della nostra città, che lo scorso mese di luglio hanno ottenuto il massimo dei voti agli esami di maturità – così il direttore sportivo Renzo Crisafulli – Ho pensato che questi ragazzi, ma per meglio dire, tutti i ragazzi rappresentano il futuro della nostra città. Saranno loro che nei prossimi decenni dovranno far si che la nostra amata Barcellona possa crescere. Ho pensato anche che la crescita e l’amore per una città passa anche attraverso l’amore per la squadra della propria città, qualunque sia lo sport (basket, calcio, pallavolo, ecc). Una volta si chiamava ‘campanilismo’, adesso chiamiamolo spirito di appartenenza. Per questo motivo ho chiesto al presidente Romano e al consiglio direttivo di dare un segnale a questi ragazzi, un segnale al nostro futuro, un segnale che va oltre quello che può essere il risparmio economico per avere ottenuto un abbonamento in omaggio, un segnale che faccia capire a questi ragazzi che la crescita di una città deve avvenire amando quello che di positivo questa città produce e noi del Barcellona Basket 4.0 riteniamo di fare la nostra parte”.

