B Interregionale, Barcellona Basket ospita Mola, Milazzo in trasferta

Prima giornata del campionato di Basket di B Interregionale, Basket School Messina spettatrice in quanto osserva subito un turno di riposo

Semaforo verde per il campionato di basket di serie B Interregionale che inizierà questo weekend. Nel girone F con le tre messinesi si disputa la prima giornata. Impegno Al PalaGiovino di Catanzaro per la Svincolati Milazzo che affronta la Basket Academy domenica pomeriggio, esordio casalingo e sempre di domenica per il Barcellona Basket che attende Mola. Turno di riposo invece per la Basket School Messina che dovrà attendere altri sette giorni per calcare il nuovo parquet del PalaTracuzzi contro Rende.

Coach Priulla presenta la sfida con Catanzaro

Così coach Priulla, tecnico mamertino, alla vigilia dell’inizio del campionato della Svincolati Milazzo: “La squadra ci arriva con grande fiducia, consapevole dei propri mezzi. Veniamo da un pre-campionato dove abbiamo fatto dei test importanti, la squadra ha dato delle risposte , ha lavorato forte, è ovvio che c’è sempre l’incognita della prima gara. Siamo però fiduciosi di poter fare bene, di poter tentare il colpaccio ma ben a conoscenza di affrontare un Catanzaro molto competitivo e costruito bene”.

Sulla squadra avversaria aggiunge: “Basket Academy Catanzaro negli ultimi anni sta investendo anche nel settore giovanile, cercando di fare reclutamento e di far crescere i propri giovani. Noi probabilmente avendo inziato già da tempo questo tipo di progetto ci ritroviamo un passo avanti a livello di programmazione, ma sicuramente la loro è una realtà interessante che fa bene a tutto il movimento cestistico del sud Italia. Domenica mi aspetto una gara battagliera, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, ci si conosce a vicenda ma sono sicuro ne uscirà una bella partita”.