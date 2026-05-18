B Interregionale, Barcellona Basket porta la serie contro Reggio Calabria a gara 3

Il Barcellona Basket è ancora vivo e si giocherà l'accesso in semifinale playoff al PalaCalafiore di Reggio Calabria mercoledì sera

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Non si arrende ancora il Barcellona Basket che tiene vivo il sogno promozione tenendo aperta la serie, contro pronostico nei quarti di finale playoff. Dopo una stagione sulle montagne russe, tra alti e bassi, dopo aver costruito una squadra importante ed essersi tirata fuori dalla zona calda chiudendo da prima tra le messinesi e guadagnandosi i playoff non ha ancora intenzione di smettere di giocare quest’anno.

Barcellona ha superato gli ottavi di finale playoff superando la Stella Ebk Roma perdendo in trasferta, vincendo in casa e ottenendo il risultato in gara3 espugnando Roma. Nei quarti è incappata nella Viola Reggio Calabria, formazione attrezzata già incontrata nel girone F, anche in questo caso fattore campo a sfavore, sconfitta in gara 1 a Reggio Calabria (punteggio finale 76-68 per i calabresi) ma in gara 2 al ritorno al PalAlberti partita perfetto e vittoria per 70-62. Tutto ora si giocherà a gara 3, mercoledì 20 maggio sera, al PalaCalafiore dove i giallorossi di coach Bertocci cercano un’altra impresa.

Negli altri quarti di finale solo la Scandone Avellino ha già chiuso la serie avanzando in semifinale, i campani che hanno eliminato ricorrendo a gara 3 la Basket School Messina, hanno superato ai quarti l’Esperia Cagliari vincendo in casa e in trasferta. Gli altri quarti di finale vedono in parità, e quindi disputeranno gara 3, Virtus Matera e Academy Catanzaro e Action Monopoli contro Pallacanestro Angri che ha eliminato agli ottavi in gara 2 la Virtus Kleb Ragusa.

Barcellona Basket – Viola Reggio Calabria 70-62

Primo quarto in cui Barcellona parte molto forte e, nonostante il basso punteggio nei primi 6 minuti di gioco, riesce a chiudere avanti di 8 lunghezze sospinta dalle giocate di Dancetovic ed Aguzzoli (10 dei 17 punti portano la loro firma). Viola che risponde con i liberi di Laganà e la tripla di Maresca, oltre il rimbalzo ed appoggio di Zampa, ma avvio sottotono per i ragazzi di Cadeo che subiscono la verve difensiva dei padroni di casa, il quarto si chiude sul 17-9.

Tentativo di rimonta ospite in avvio di secondo periodo, con i canestri di Clark e la tripla di Zampa che valgono il -3. Ma dall’altra parte Sebastianelli piazza importanti canestri che rimettono i ragazzi di Bartocci a distanza di sicurezza. Difesa molto fisica, con contatti sempre al limite e Viola limitata in attacco, con gli arbitri forse un po’ troppo permissivi. Ne consegue che in contropiede Aguzzoli piazza il massimo vantaggio (+12) prima che Laganà sulla sirena firmi il -10 che manda le squadre all’intervallo sul 37-27.

La reazione attesa non arriva, merito anche di un Sebastianelli formato MVP con triple e giocate importanti, supportato da Aguzzoli. Fernandez prova a tenere in partita i suoi, ma non basta per ricucire il gap, con il 53-41 che manda le due compagini all’ultima parte di gara.

Continua a riuscire di tutto a Barcellona, non funziona niente invece per la Viola, anche nervosa. I giallorossi chiudono la disputa, nonostante i tentativi di Laganà e Fernandez, purtroppo vani che permettono ai calabresi solo di “vincere” l’ultimo quarto (17-21). La partita termina 70-62. Appuntamento finale mercoledì, sarà di nuovo gara-3 per entrambe le squadre dopo gli ottavi di finale, si gioca nuovamente al PalaCalafiore dove la Viola Reggio Calabria, forte anche del suo pubblico, proverà a chiudere la contesa in proprio favore.