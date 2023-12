B Interregionale. Barcellona fa l'impresa contro la capolista Orlandina - Tempostretto

Nell'altro derby la Basket School supera Castanea. Vittoria per Svincolati Milazzo, ancora sconfitta la Fortitudo Messina che termina il girone di andata con 0 vittorie

La copertina dell’11ª giornata di campionato, l’ultima del girone di andata, se la prende il Barcellona che in casa batte per 72-70 la capolista Orlandina. Gli uomini di coach biondo firmano l’impresa di giornata nel girone H di serie B Interregionale e stoppano la fuga dei nebroidei che restano fermi a 18 punti e sono raggiunti da Ragusa e Viola.

Stracittadina al Polivalente con la Basket School che batte Castanea che ospitava la gara, mentre per le altre messinesi si registra una vittoria per Milazzo, in casa contro il Cus Catania, e l’undicesima sconfitta in altrettante partite della Fortitudo Messina. Nel prossimo turno si ricomincia con il girone di ritorno e Castanea ospita Piazza Armerina, la Svincolati Milazzo attende una ferita Orlandina, mentre Basket School andrà in trasferta a Ragusa con Barcellona che aspetta in casa Sala Consilina.

Barcellona – Orlandina 72-70

Partita scoppiettante al PalAlberti con gli ospiti che seppur di pochi punti provano ad avvantaggiarsi nei primi due quarti andando al risposo avanti per 35-40. Barcellona, che ha giocato tutta la partita punto a punto si riporta sotto per 53-56 alla terza sirena, ad inizio quarto l’Orlandina aveva trovato il massimo vantaggio +8 sul 35-43. Infine con un parziale di 19-14 negli ultimi 10 minuti Barcellona si prende la testa della gara e non la lascia più. Vittoria per 72-20 grazie ai 20 punti di Lalic, top scorer della gara per i longanesi. Ma a trascinare Barcellona nel quarto finale è stato Tartamella con 8 punti.

Castanea – Basket School 52-58

Sfida che inizia male per i gialloviola che vedono gli avversari scappare sullo 0-11 e il canestro che sembra stregato con i tiri degli uomini di coach Baldaro che vengono puntualmente respinti dal ferro. Dopo sette minuti di gioco arrivano i primi canestri due triple e il canestro di Chakir e sull’8-15 coach Sidoti ferma il gioco, Basket School che chiuderà il quarto sull’8-17 e poi scapperà via nel secondo quarto chiudendo il primo tempo in ampio vantaggio sul 20-36.

Castanea continua a faticare ma ogni tanto si accende come ad inizio terzo quarto quando piazza un parziale di 13-3 e si riporta sotto di sei sul 33-39, ancora time out per l’esperto coach Sidoti che spezza il buon momento di Castanea e a fine parziale torna avanti sul più tranquillo 36-48. Nell’ultimo quarto ancora un mini parziale positivo (8-0) riavvicina Castanea sul 49-53 ma un tecnico fischiato contro i padroni di casa spezza l’inerzia positiva. Nel finale pochissimi canestri con Basket School che conquista la sicurezza nel finale grazie a cinque punti negli ultimi minuti di Busco che fissano la sfida sul 52-58 finale.

Sala Consilina – Fortitudo Messina 83-52

Netta sconfitta per la Fortitudo Messina, battuta 83-52 sul parquet di Sala Consilina, la quarta forza del campionato. Gara in salita sin dalle prime battute per i neroverdi, con i campani che concedono poco e, al tempo stesso, trovano con continuità la via del canestro, soprattutto nei primi due quarti. 16 i punti realizzati da Marinelli, unico uomo in doppia cifra per la Fortitudo e miglior realizzatore dell’incontro.

Subito 5-0 per Sala Consilina con la Fortitudo che trova i primi punti della partita grazie a capitan Nnabuife. I campani, però, toccano l’11-2 con Arnaut ed Erkmaa. Con due stoppate consecutive e 4 punti in fila entra in scena anche Kader che ricuce fino al 13-6, prima del riposo anticipato a causa del secondo fallo personale nel tentativo di stoppare, probabilmente in maniera pulita, Cortese. Marinelli e Caporossi (1/2 dalla lunetta) replicano ai canestri di Moretti e Triassi, ma Sala Consilina tocca il massimo vantaggio sul 20-9 con la tripla di Sabatino. Accorcia Giannullo sul bell’assist di Marinelli, con il play neroverde che poi fa anche 2/2 dalla lunetta. Sulla sirena il canestro di Erkmaa chiude il quarto sul 24-13. Subito +14 Sala Consilina sul 27-13 con il gioco da tre punti di Cortese, cui rispondono Scozzaro e Uzun con la prime triple delle proprie serate. Sul 29-19, però, i padroni di casa piazzano un parziale di 9-0 con Erkmaa, Enihe e Cortese e toccano anche il +19 sul 38-19. La Fortitudo torna a segnare con un nuovo canestro da tre di Scozzaro e con il 2/2 ai liberi di Uzun (40-24), ma è nella metà campo difensiva che i neroverdi soffrono maggiormente. Sabatino, Moretti ed Enihe firmano il 49-25, con la Fortitudo che incassa anche un antisportivo a Kader, trovando l’unico punto di questo mini-parziale con il tiro libero di Marinelli.

I campani arrivano al +29 con i cinque punti in fila di Enihe e Fraga e tocca ancora una volta a Nnabuife segnare il primo canestro del quarto per la Fortitudo (54-27). Arnaut e Moretti firmano il +31 (58-27), poi Marinelli da tre e Tagliano provano a rendere meno pesante il passivo con sette punti consecutivi (62-34). Sala Consilina resta sul pezzo sul piano offensivo, ma è chiaro che i ritmi di gioco si abbassano e allora la Fortitudo accorcia sul 66-41 con Nnabuife, Caporossi e Marinelli. Primo canestro della serata anche per Rosario Giovani (68-43), con coach Cavalieri che manda in campo anche Omar Molonia e Vincenzo Amato. Due minuti senza segnare in avvio di ultimo quarto, prima della tripla di Moretti e della schiacciata di Cortese per il 73-43. Fraga segna ancora da tre, poi Caporossi, Marinelli e Kader trovano la via del canestro per la Fortitudo (78-50). Pochi contenuti da sottolineare nel finale di un match che si conclude sull’83-52 dopo un bel canestro di Kader.

Risultati 11ª giornata e classifica girone H

Castanea – Basket School 52-58

Virtus Kleb Ragusa – Bim Bum Rende 100-76

Pallacanestro Viola – Piazza Armerina 88-79

Barcellona – Orlandina 72-70

Svincolati Milazzo – Cus Catania 93-84

Sala Consilina – Fortitudo Messina 83-52

Orlandina, Virtus Kleb Ragusa, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 18 punti,

Sala Consilina, Barcellona 14 punti,

Piazza Armerina, Svincolati Milazzo 12 punti,

Basket School Messina 10 punti,

Rende 8 punti,

Castanea 6 punti,

Cus Catania 2 punti,

Fortitudo Messina 0 punti.