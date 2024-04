B Interregionale. Basket School Messina ai playoff con una giornata d’anticipo

Dopo la penultima giornata l'Orlandina torna in vetta nel PlayIn Gold, Milazzo ancora in corsa per un posto ai playoff, vittoria per Castanea

Nella penultima giornata di Serie B Interregionale arrivano altri verdetti. La Basket School Messina con una bella vittoria in casa contro Corato si prende i playoff dal girone PlayIn Silver, alla truppa di coach Sidoti resta da capire se in prima o seconda posizione. In quello stesso girone ci crede ancora la Svincolati Milazzo che vince e si giocherà tutto anch’essa nell’ultima giornata. Vittoria anche per Barcellona che però ha una posizione in classifica che sembra non permettergli di agguantare la terza fase del torneo.

Intanto con una misurata vittoria dell’Orlandina in trasferta i paladini tornano in testa al PlayIn Gold, non è in dubbio l’accesso ai playoff visto che ci vanno le prime sei sulle otto che compongono il girone, ma i nebroidei al momento dono primi a sedici punti appaiati con Molfetta e Ragusa. Nel girone playout sconfitta la Fortitudo Messina, vittoria per Castanea che ancora non è matematicamente salva.

Nella prossima giornata Basket School Messina ad Avellino, trasferta anche per la Svincolati Milazzo a Marigliano e Barcellona in casa ospita Lucera. Orlandina e Fortitudo Messina chiudono in casa rispettivamente contro Mola e Molfetta, mentre Castanea viaggia in trasferta a Benevento.

PlayIn Gold

Vittoria per l’Orlandina che ritrova la testa del girone in coabitazione con altre due squadre. I paladini iniziano portandosi avanti dopo il primo quarto per 14-17 sul campo dell’Angri. La reazione dei padroni di casa che si portano avanti e all’intervallo conducono per 36-33. È il terzo quarto che permette ai siciliani di dare la botta decisiva restando in linea con i precedenti parziali, sedici punti, mentre si inceppa Angri che si ferma a sette. Ad inizio ultimo quarto l’Orladina conduce 43-49, nel finale ci prova l’Angri fino alla fine che si rimette in scia e chiude 61-63.

Angri Pallacanestro – Orlandina 61-63

Monopoli – Viola Reggio Calabria 69-83

Power Basket Salerno – Sala Consilina 76-74

Molfetta – Virtus Kleb Ragusa 58-59

Nuova Virtus Molfetta, Orlandina, Virtus Kleb Ragusa 16 punti

Power Basket Salerno 14

Sala Consilina 12

Action Now Monopoli, Angri Pallacanestro, Viola Reggio Calabria 10 punti

PlayIn Silver

Partita dominata dagli uomini di coach Sidoti. La Basket School Messina è uno spettacolo e il pubblico festante del PalaTracuzzi li accompagna in questa cavalcata. Subito grande ritmo contro Corato in un primo quarto da 33 punti per gli scolari, gli ospiti pugliesi tengono anche il colpo chiudendo a 21 ma per loro è un lungo inseguimento. La Basket School si trova in campo con precisione millimetrica e con percentuali altissime allunga spesso doppiando i punti degli ospiti, alla fine del secondo quarto la partita sembra ormai in archivio con Messina avanti 61-31. Nei successivi due quarti restanti le squadre si equivalgono, anche se nel terzo Messina sfiora nuovamente i trenta punti, nell’ultimo quarto poi le due formazioni abbassano i ritmi e impattano sul 16-16 ma la gara era già decisa con gli scolari in tripla cifra chiudono 106-73. Partita da 23 punti per Di Dio, a 20 Labovic, doppia cifra anche per Yeyap (17), Busco (14) e Tartamella (10).

Vittoria all’overtime per gli Svincolati Milazzo. La formazione mamertina inizia inseguendo in casa contro Lucera, che chiude il primo quarto avanti 17-23. Nel secondo prova a riequilibrare la sfida ma resta dietro all’intervallo lungo per 41-44. Il sorpasso giunge nel terzo quarto, restituito lo stesso identico parziale subito nella prima frazione di gioco dagli Svincolati che approcciano gli ultimi 10 minuti in vantaggio per 64-61. Nei minuti finali Lucera non molla e con il libero di Cesana, a cui segue l’errore dello stesso, manda Milazzo all’overtime piuttosto che sancire la sconfitta. Il supplementare vede le due squadre partire dal risultato di 74 pari, le triple di Salvatico aprono poi seguiranno i liberi di Manfré e un’altra bomba di Battaglia a piegare la resistenza degli ospiti.

Esagerata Barcellona che chiude con trenta punti di vantaggio su Marigliano. Inizio sprint per i ragazzi di coach Biondo che dopo il primo quarto è avanti 26-12, equilibrato il secondo parziale e non aumenta o diminuisce la forbice tra le due squadre, intervallo lungo che arriva sul 46-32. Nel terzo e quarto quarto i longanesi continuano a segnare oltre i venti punti a quarto, Marigliano scompare dal campo fino al 93-63 finale.

Barcellona – Marigliano 93-63

Basket School Messina – Corato 106-73

Svincolati Milazzo – Lucera 88-83

Siaz Piazza Armerina – Avellino 73-69

Basket School Messina 18 punti

Scandone Avellino, Siaz Piazza Armerina, Svincolati Milazzo 16

Barcellona 14

Corato 10

Marigliano 8

Lucera 6

Playout

Per il Castanea arriva un’importante vittoria nell’ultima gara casalinga della seconda fase. I gialloviola superano, al termine di una partita combattuta, i pugliesi della Dinamo Brindisi. I primi due quarti sono equamente divisi tra le due squadre col punteggio all’intervallo lungo che vede i peloritani dietro 38-39. La differenza i cestisti di coach Baldaro la fanno nel terzo quarto quando sfruttando basse percentuali degli ospiti vincono il parziale per 14-8 andando a condurre prima dell’ultimo spicchio di partita per 52-47. Nel quarto di gioco finale le due squadre si danno grande battaglia impattando 26 punti pari, questo permette ai gialloviola di tenere il margine necessario per aggiudicarsi la partita anche se a pochi minuti dalla fine Castanea si era trovata sotto, di Chakir, Bellomo e Incitti gli ultimi punti a segno per il sorpasso finale. Buona partita di Incitti, 16 punti, e Bellomo (15) tra le file dei locali, lato Brindisi, e top scorer della gara, è Staselis che chiude la sua partita con 23 punti.

Fortitudo Messina sconfitta anche nella settima giornata del girone playout, con Adria Bari che viola il parquet della Cittadella Sportiva dell’Annunziata per 70-96 e conquista la salvezza in Serie B Interregionale. Fatta eccezione per il primo vantaggio di 5-0, la gara è sempre stata in mano ai pugliesi, esaltati dalle strepitose percentuali da tre (chiuderanno con 14/26 e il 54%), cui fa da contraltare la prestazione assolutamente negativa dei neroverdi soprattutto sul piano mentale. Buona la prova realizzativa di Tagliano, autore di 21 punti, e va in doppia cifra anche Kader, ma la sua gara è condizionata dalla prematura uscita per falli alla fine del terzo quarto.

Quintetto iniziale fortitudino con Tagliano, Molonia, Simone Cavalieri, Mollica e Nnabuife. Subito canestro di Mollica e tripla Tagliano per il 5-0 nel primo minuto di gioco, segue il break di tredici punti di Bari, a fine primo quarto gli ospiti sono avanti 15-24. Nel secondo quarto il gioco si allarga la forbice tra le due squadre con il +10 ospite a metà tempo di gioco e all’intervallo lungo il parziale è 30-51. Negli ultimi due quarti meno pesanti i parziali, comunque persi, dai neroverdi con Bari che gestisce il vantaggio e chiude sul 70-96 finale.

Castanea – Dinamo Brindisi 78-73

Fortitudo Messina – Bari 70-96

Mola – Cus Catania 89-72

Bim Bum Rende – Benevento 91-74

Cestistica Benevento 20 punti

Dinamo Brindisi 18

Adria Bari, Castanea 16

Bim Bum Rende, New Basket Mola 14

Cus Catania 4

Fortitudo Messina 2

