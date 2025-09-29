B Interregionale. Buona la prima per Barcellona Basket, Svincolati Milazzo sconfitta

I longanesi superano in casa Mola, sconfitti i mamertini a Catanzaro. I peloritani della Basket School riposavano

In archivio la prima giornata del campionato di Serie B Interregionale di Basket. Vittoria per il nuovo Barcellona Basket che al PalAlberti davanti ad un caldissimo pubblico di casa si regala la prima gioia. Trasferta difficile invece per Milazzo che cade sul campo dell’Academy Catanzaro, al PalaGiovino pesa un secondo quarto poco prolifico agli uomini di coach Priulla. Ferma in campionato la Basket School Messina che però ha preso possesso della sua casa rinnovata visto che al PalaTracuzzi domenica sera si è tenuta, davanti ai propri tifosi, la presentazione ufficiale del nuovo roster che da domenica prossima inizierà il proprio campionato.

Barcellona – Mola 69-61

Ottimo inizio della formazione longanese che in casa trova la prima vittoria stagionale contro Mola che cede nell’ultimo parziale dopo una sfida equilibrata e altalenante. Buon avvio di entrambe le squadre ma gli ospiti mettono la testa avanti 18-21 al termine dei primi dieci minuti di gioco. Nel secondo quarto reazione di marca locale (20-14) e si va al riposo lungo sul 38-35. Al rientro nuovamente avanti gli ospiti che vincendo il quarto 15-20 passano a condurre alla penultima sirena per 53-55. Nell’ultimo quarto però in campo solo i locali di coach Cigarini che impongono un +10 a Mola (16-6) e si aggiudicano la sfida per 69-61.

Così coach Federico Cigarini al termine della sfida: “Voglio fare i complimenti al nostro pubblico, sapevo che Barcellona è seguitissima ma mi hanno stupito per il calore che ci hanno dimostrato. La squadra è stata unita, non mi è piaciuto il calo a inizio terzo quarto, però siamo stati bravi a reagire di squadre. Complimenti quindi a tutti”.

Academy Catanzaro – Svincolati Milazzo 75-66

Il quintetto di coach Priulla dà battaglia a Catanzaro ma paga un secondo quarto troppo molle. La sfida in avvio vede entrambe le squadre oltre i venti punti nel primo quarto (20-24). Il secondo sarà il peggiore in chiave realizzativa per entrambe le formazioni ma Catanzaro resta in doppia cifra mentre Milazzo racimola pochi punti (16-7). All’intervallo lungo i mamertini devono recuperare uno svantaggio di cinque punti sul 36-31. Sia il terzo che quarto quarto vede tornare in scia la Svincolati che però non riesce a tornare avanti ma anzi perde ancora terreno, 20-18 nel terzo quarto e 19-17 nell’ultimo per il finale di 75-66.

Risultati 1ª giornata

Brindisi – Viola Reggio Calabria 80-73

Monopoli – Ragusa 71-63

Adria Bari – Corato 69-70

Molfetta – Castellaneta 96-93

Academy Catanzaro – Svincolati Milazzo 75-66

Rende – Matera 84-97

Barcellona – Mola 69-61

Riposava Basket School Messina

Classifica girone F

Brindisi, Monopoli, Corato, Molgetta, Academy Catanzaro, Matera, Barcellona 2 punti

Viola Reggio Calabria, Ragusa, Adria Bari, Castellaneta, Svincolati Milazzo, Rende, Mola, Basket School Messina 0 punti

Immagine in evidenza di “Reggio a Canestro”