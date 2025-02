B Interregionale, Castanea la spunta dopo due overtime contro Corato

Sconfitte nel PlayIn Gold Basket School contro Bisceglie e Svincolati contro Molfetta, entrambe in trasferta. Vittoria a tavolino per Barcellona contro il Taranto

In archivio anche la seconda giornata della seconda fase del campionato di Basket in Serie B Interregionale. Hanno calcato il parquet solo tre squadre messinesi, una sola ha vinto il Castanea, mentre le due formazioni impegnate nel PlayIn Gold hanno subito sconfitte lontano da casa. Turno di riposo per il Barcellona 4.0 che avrebbe dovuto sfidare il Taranto ritirato dal campionato, arriverà la vittoria a tavolino. Nel frattempo i longanesi hanno cambiato guida tecnica, non più coach Cova ma Giuseppe Costantino, il presidente del Barcellona Basket 4.0 ha spiegato che i motivi della separazione riguardavano una frattura, definita insanabile, tra il coach e la squadra.

Castanea Basket Messina – Corato 111-109

L’unica vittoria di giornata delle messinesi è arrivata al PalaTracuzzi dove i gialloviola in realtà si sono complicati la vita. Avanti di 19 punti a metà terzo quarto sono stati pian piano rimontati dagli ospiti. Corato negli ultimi due minuti di partita, a fine quarto quarto, ha chiuso uno svantaggio di undici punti dagli uomini di coach Cavalieri portando la sfida all’over time sull’85 pari. I cinque minuti supplementari sono diventati poi dieci quando i due quintetti si sono trovati ancora appaiati sul 96-96. Nel finale di partita solo grazie all’allungo firmato Mulevicius, Cassano e Roberto il Castanea ha potuto respirare gestendo il vantaggio 110-104.

Bisceglie – Basket School Messina 89-83

Un tempo supplementare anche per Basket School che incassa la seconda sconfitta nel suo cammino nel PlayInGold. Buona partenza degli uomini di coach Sidoti che si ritrovano a condurre per 15-22 dopo il primo quarto. La reazione dei locali fa andare le due formazioni negli spogliatoi sul 41 pari a metà partita. Cambia ancora la partita con Bisceglie che sorpassa e chiude avanti dopo il terzo quarto (60-53), la reazione stavolta è degli ospiti giallorossi che sotto 71-66 a poco più di due minuti dalla fine trovano la bomba di Di Dio e i liberi di Tartaglia trascinando la sfida all’overtime. Si inizia 71 pari e si chiuderà 89-83 per i locali con gli ospiti che chiudono nervosi con tecnici chiamati contro la Basket School e l’espulsione del tecnico Pippo Sidoti.

Molfetta – Svincolati Milazzo 76-74

Ottimo avvio di Milazzo in trasferta con la squadra di coach Priulla che conduceva di dieci alla prima sirena (15-25), la reazione dei padroni di casa però ribaltava il tutto a metà gara (40-33) non trova il canestro la Svincolati nel secondo quarto segnando solo otto punti. La partita torna in equilibrio con un altro ottimo terzo quarto di marca ospite (18-25) e l’ultima frazione inizia con le squadre in perfetta parità dopo mezz’ora 58-58. L’ultimo è il quarto più equilibrato della partita, Milazzo si ritrova addirittura avanti sul 70-72 e nuovamente sul 73-74 quando mancano 20 secondi alla fine, l’azione successiva però arriva la tripla di Gulley che rimette avanti i locali. Milazzo con l’ultimo possesso non riesce a replicare e la partita si conclude 76-74.

Risultati e classifica PlayIn Gold

Brindisi – Reggio Calabria 75-80

Bisceglie – Basket School Messina 89-83

Molfetta – Milazzo 76-74

Angri – Monopoli 76-82

Avellino – Piazza Armerina 71-72

Matera – Bari 94-87

Monopoli 18

Viola Reggio Calabria 16

Piazza Armerina, Molfetta, Avellino, Svincolati Milazzo 14

Bisceglie 12

Angri, Brindisi 10

Matera, Basket School 8

Bari 6

PlayIn Out risultati e classifica

Antoniana – Termoli 76-73

Castanea – Corato 111-109

Catanzaro – Mola 81-65

Rende – Canosa 73-79

Barcellona – Taranto 20-0

Marigliano – Benevento 64-54

Termoli, Castanea 20

Benevento 16

Canosa 14

Corato, Academy Catanzaro 12

Antoniana, Rende 10

Barcellona, Mola, Marigliano 8

Articoli correlati