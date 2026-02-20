Eccellenza, quante assenze per Messana – Leonfortese

La partita di sabato valevole per la ventitreesima giornata del girone B. Tante defezioni

Alle ore 14:30 di domani è previsto l’inizio della sfida tra Messana e Leonfortese, valevole per la ventitreesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia. La squadra allenata da Antonio Venuto torna sul proprio campo casalingo, quello del “Sorbello Stadium” di Bisconte, dopo due trasferte consecutive che hanno fruttato un punto solo.

Gli impegni contro Vittoria e Leonzio hanno rappresentato un arduo carico di lavoro, essendo stati di fondamentale importanza per l’assetto della zona playoff. Il pareggio per 1-1 ottenuto settimana scorsa a Lentini ha consentito ai giallorossi di scavalcare l’Avola e risalire in terza posizione con un totale di 41 punti, ma non ancora di tenersi al riparo da ogni rischio.

Infatti, se nella prima metà di questa stagione 2025-2026 la classifica delle migliori cinque sembrava ormai ben definita e destinata a rimanere tale fino alla fine, ad oggi solo il Modica è quasi certo di raggiungere la Serie D, mentre invece la lotta per l’accesso ai playoff si intensifica di volta in volta. Almeno sei società si contendono i quattro posti disponibili nel girone: in ordine, oltre ai già menzionati Vittoria, Messana e Avola, attualmente sono in corsa Mazzarrone, Atletico Catania Viagrande e Leonzio, ma attenzione anche a Niscemi e Polisportiva Gioiosa, entrambe a quota 31 e separate dalla quinta posizione per un distacco di 5 punti.

Ben più critica la situazione della Leonfortese, fanalino di coda con soli 10 punti in 22 giornate, sette in meno rispetto al Rosmarino. Inoltre, i biancoverdi detengono temporaneamente il numero più basso di reti segnate, solo 12, il secondo più alto di reti subite, 46 ex aequo con il Giarre, e il record di sconfitte, ben 16. Contro Melilli e Acquedolcese le uniche due vittorie, rispettivamente per 2-1 e 3-1, ottenute entrambe nel girone di andata. Insomma, numeri tipici di una squadra fortemente a rischio di retrocessione in Promozione Sicilia.

Ad ogni modo, alla Messana manca la vittoria da poco più di un mese, ovvero dal 3-2 contro il Melilli del 17 gennaio, pertanto non sarà consentita una prestazione a risparmio energetico. Nelle ultime due trasferte il centrocampo e gli esterni hanno ben figurato per il maggiore impegno nel servire le punte, ma la determinazione non sempre ha premiato la squadra con i risultati sperati. I giallorossi hanno ora la possibilità di esprimere al meglio il loro gioco contro un’avversaria che fatica a reggere il peso della categoria, pur essendo ancora in tempo per raggiungere quanto meno i playout.

Nel precedente dell’andata a Calascibetta, terminato con un successo per 1-2, la gara si era combattuta soprattutto a centrocampo e a risultare decisive erano state le reti di due centrocampisti, ovvero De León, ora in Serie D alla Sancataldese, e Gargiulo.

Per questo secondo atto, invece, dinanzi ai biancoverdi si presenterà una Messana ben diversa, rinnovata in ogni reparto e più accorta sul piano difensivo, ma penalizzata dalle numerose defezioni.

Prossimo alla guarigione l’esterno Francesco Deodato, tenuto ancora ai box in via precauzionale, mentre per il recupero del difensore Stefano Tricamo i tempi rimangono lunghi. Indisponibili per infortunio anche Giorgetti e Biondo, squalificato Bonasera a causa dell’espulsione diretta rimediata a Lentini.

Recupera, invece, il portiere titolare Riccardo Ferrara, pronto al ritorno tra i pali. Aggregato dagli Juniores l’attaccante Francesco Viscuso, classe 2009.

A supporto dell’estremo difensore sarà con ogni probabilità una linea a tre formata da Sciotto, Della Guardia e un under tra Mazzola e Mameli, con il secondo in vantaggio. Sulla linea mediana Pannitteri e Rizzo paiono certi di un impiego dal primo minuto, mentre per il terzo elemento è ballottaggio tra Gazzè e Gargiulo, quest’ultimo favorito. Agolli si prepara ad agire sulla fascia destra, ad occupare quella sinistra invece sarà il solito Fragapane. In attacco non è da escludere un ingresso dall’inizio per Gueye al fianco di Cannavò, con Genovese pronto a subentrare nel secondo tempo.

Riccardo Giacoppo