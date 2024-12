B Interregionale. C’è il derby tra Basket School Messina e Svincolati Milazzo

Nel 13° turno del girone H faccia a faccia di alta classifica. Barcellona invece ospiterà la capolista Reggio Calabria, Castanea in trasferta a Rende

Saranno tutte in campo domani, domenica 8 dicembre, le formazioni del girone H di Serie B Interregionale di basket. Il match di cartello però si giocherà a Messina, alle ore 18 al PalaTracuzzi, e vedrà di fronte la seconda e la quinta forza del girone. Sul parquet infatti si ritroveranno Basket School Messina, tornata alla vittoria in settimana nel recupero contro Piazza Armesina, e Svincolati Milazzo, mamertini che ormai da diverse settimane si sono messe al secondo posto dietro la capolista, imbattuta, Reggio Calabria. A dirigere la sfida Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Arturo Tartamella di Trapani.

Impegno casalingo, ma sulla carta proibitivo, per Barcellona 4.0 che attende la visita della Viola Reggio Calabria. Palla a due alle ore 18 al PalAlberti di via Napoli con direzione di gara affidata a Francesco Giunta di Ragusa e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza. Gli uomini di coach Biondo proveranno a dare una sterzata al loro campionato e settimana scorsa sono stati protagonisti nel derby, da rigiocare per interruzione della partita causa inagibilità del campo, contro Castanea. Più di trenta minuti in campo con vantaggio acquisito che sarà tutto da cancellare, non però l’acido lattico accumulato nelle gambe.

Infine Castanea, ultima delle formazioni messinesi in questo campionato, che giocherà in terra calabrese affrontando Rende. Inizio del match anche in questo caso fissato alle ore 18, al palazzetto Polifunzionale di Rende arbitreranno due napoletani Stefano Pezzella e Francesco Perretti. Le due formazioni hanno entrambe otto punti in classifica e potranno staccarsi a vicenda in caso di vittoria. I gialloviola hanno trovato maggior fiducia nelle ultime settimane e hanno rimesso in equilibrio un roster che era stato scosso da diverse uscite.

