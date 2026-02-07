B Interregionale, derby Barcellona-Milazzo, Basket School Messina in trasferta

I giallorossi peloritani sfideranno l'Adria Bari, Sidoti: "Abbiamo imparato la lezione, guardia sempre alta perché ogni gara è complicata"

Reduce dall’importante vittoria contro Monopoli, la EcoJump Messina Basket School torna in campo nella 19ª giornata di Serie B Interregionale consapevole che il campionato non concede pause né distrazioni. Un concetto ribadito con forza da coach Pippo Sidoti alla vigilia della sfida contro Adria Bari, formazione che occupa le zone basse della classifica, ma che non va assolutamente sottovalutata.

Di fronte invece le altre messinesi in quanto sarà il turno del derby tra Barcellona e Svincolati Milazzo. Le due formazioni si sfideranno al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto. Entrambe non stanno vivendo una grande stagione, i giallorossi hanno cambiato guida tecnica e hanno mostrato uno stato di forma altalenante, i mamertini invece al di sotto delle aspettative hanno annunciato a mezzo social una rivoluzione dell’organico. Vedremo chi sorriderà domenica sera, l’inizio è fissato per le 18:30.

Sidoti presenta l’impegno della Basket School Messina

Il tecnico giallorosso richiama quanto accaduto nelle ultime settimane, tra la sconfitta contro Rende e la pronta reazione mostrata nel turno successivo: “Penso che i ragazzi abbiano capito la lezione di Rende e soprattutto come ci siamo comportati la settimana dopo con Monopoli. Quello è l’atteggiamento giusto, il modo corretto di preparare una partita di pallacanestro. Al di là che si giochi contro la prima o l’ultima in classifica, bisogna tenere sempre alta la guardia e capire che oggi ogni gara è complicata”.

Un avvertimento che vale ancora di più guardando al prossimo avversario, affamato di punti e in piena lotta per evitare l’ultimo posto: “Ci aspettiamo una squadra con l’acqua alla gola, che ha bisogno di fare punti. Troveremo un’avversaria agguerrita, pronta a dare tutto. Lo ripeto dalla prima giornata del girone di ritorno: ogni partita è difficile”.

Lo sguardo si allarga poi alla classifica, sempre più corta e imprevedibile, complice il rendimento di squadre come Castellaneta e Corato che hanno ulteriormente compattato la graduatoria: “Guardando la classifica – conclude Sidoti – anche le prime devono guardarsi le spalle. È un campionato strano ed estremamente equilibrato, un vero terno al lotto capire cosa succederà alla fine. Bisogna vivere alla giornata, cercare di fare più punti possibili, non perdere gli scontri diretti, soprattutto in casa, e solo alla fine tireremo le somme”.