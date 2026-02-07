L’UniMe strappa un pari in casa della Basilicata Nuoto 2000

Termina 9 a 9 l'impegno della formazione universitaria di pallanuoto nell'ottava giornata del campionato di Serie B

Un importante pareggio per la Ssd UniMe che nell’ottava giornata di campionato conquista un punto alla piscina Scandone di Napoli contro la Basilicata Nuoto 2000. Sfida nei numeri equilibrata ma inizialmente gli universitari hanno rincorso ritrovandoti sotto 4-1 a metà del secondo quarto. Per la squadra di coach Misiti poi tira e molla senza però mai passare in vantaggio. Nel finale entrambe le squadre hanno provato ad organizzare l’ultimo possesso con il time out ma senza ottenere il gol della vittoria.

Queste le parole del direttore generale e direttore sportivo Sergio Naccari: “In queste occasioni c’è rammarico perché puoi vincere ma anche soddisfazione perché non l’hai persa. Ottima prova oggi, questo sarà il nostro campionato e ogni punto è un passettino in avanti. Grande grinta e cattiveria del gruppo, bene il nostro straniero che cresce e voglio sottolineare la buona partita di D’Angelo e la presenza di tanti giovani che stanno crescendo. Servirà tanto ma la strada è quella giusta”.

Basilicata Nuoto 2000 – Ssd UniMe 9-9

Partenza lenta per l’UniMe che nei primi otto minuti si ritrova sotto per due reti a zero a segno Di Palma e Cerchiara su rigore. Gli universitari si sbloccano ad inizio secondo quarto grazie alla rete in superiorità di D’Angelo. I padroni di casa affondano altre due volte (4-1) ma Vinci e Geloso su rigore rimettono in scia i peloritani sul 4-3 a metà gara.

Da quel momento in poi le squadre viaggiano praticamente appaiate. L’UniMe insegue e pareggia, la Basilicata Nuoto 2000 prova a scappare ma senza mai andare in vantaggio di due reti. Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 7-6. Negli ultimi otto minuti di gioco sale in cattedra Geloso per i siciliani, due reti, e dello straniero Ianc il gol finale che fissa il punteggio sul 9-9. Entrambe le panchine provano a giocarsi gli ultimi possessi organizzandoli con time out ma le difese reggono.

Tabellino

Basilicata Nuoto 2000: Cecere, Di Palma 3, Cerchiara 4, Crchiaro, Petrone, Massa, Albano, Musacchio 1, Erricchiello 1, Magliulo, Spatuzzo, Vuolo, Marella, Giannetti.

Ssd UniMe: Caliri, Finanze, Geloso 3, Denaro, Milana, Di Caro, D’Angelo 1, Vinci 1, Ianc 2, Costa, Sciaba 2, Cama, Gennaro.

Arbitro: Tamigi.

Parziali: 2-0, 2-3, 3-3, 2-3. Superiorità: 3/6 , 3/8. Rigori: 2/2 , 2/2.

