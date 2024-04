B Interregionale. Derby Orlandina-Basket School Messina ai playoff

Svincolati Milazzo ai playoff da prima del PlayInSilver, Castanea sconfitta all'overtime disputerà lo spareggio salvezza

L’ottava giornata della seconda fase del campionato di basket di Serie B Interregionale svela tutti gli esiti ancora in sospeso. Era certa la retrocessione della Fortitudo Messina, sconfitta anche nell’ultima giornata ha chiuso con zero vittorie il girone playout, erano certe la qualificazione ai playoff di Orlandina e Basket School Messina, bisognava solo capire in che posizione per accoppiarle tra loro. Colpo di coda invece all’ultima giornata per la Svincolati Milazzo che balza in testa al girone PlayIn Silver e si regala i playoff, mentre sconfitta pesante per il Castanea che termina terzultimo nel girone playout e dovrà spareggiare per mantenere la categoria.

La fase finale inizierà a maggio, ancora da ufficializzare le date, che però dovrebbero vedere i playoff disputarsi tra l’8 maggio, infrasettimanale, e il 12. Come detto Basket School Messina trova l’Orlandina, con quest’ultimi che avranno il vantaggio del campo nella serie. Mentre Svincolati Milazzo finisce accoppiata con la Virtus Kleb Ragusa, per il Castanea spareggio per mantenere la categoria contro Pescara, terzultima forze del girone playout del Centro Italia. Concluse le stagioni di Barcellona, salva, e Fortitudo Messina, retrocessa, che hanno rimediato due sconfitte e non andranno avanti alla terza fase del torneo.

PlayIn Gold

L’Orlandina parte subito forte in casa contro Molfetta che poteva contenderle ancora la prima posizione. Doppiati gli avversari nel primo quarto con i paladini che scappano 34-15. Equilibrio nel secondo quarto e si va al riposo lungo sul 53-34. Reazione ospite nella terza frazione di gioco con Molfetta che vince il parziale 17-29, ad inizio quarto quarto i padroni di casa sono ancora avanti 70-63 e negli ultimi dieci minuti di gioco gestiscono limando il punteggio fino al 92-83 finale. Mvp della sfida il paladino Gatti che segna 26 punti, con otto triple.

Patrick Gatti festeggia con Matteo Caridà

Orlandina – Molfetta 92-83

Virtus Kleb Ragusa – Angri 80-73

Sala Consilina – Monopoli 89-80

Viola Pallacanestro – Salerno 94-102

Orlandina 18 punti

Virtus Kleb Ragusa 18

Power Basket Salerno 16

Nuova Virtus Molfetta 16

Sala Consilina 14

Action Now Monopoli, Angri Pallacanestro, Viola Reggio Calabria 10 punti

PlayIn Silver

Tra Avellino e Basket School Messina il primo quarto è caratterizzato dalle basse percentuali e da un deciso equilibrio in campo, perfetta parità 13-13 dopo dieci minuti. Nel secondo quarto arriva il break della Scandone Avellino, 24-15 per gli irpini che prendono le redini del confronto e all’intervallo lungo sono avanti 37-28. Arriva la reazione degli scolari che vincendo il terzo quarto 10-15 e il quarto 12-16, impattano sul finale di 59-59 e trascinano la sfida all’overtime. Qui la Basket School si porta avanti sul 61-64 ma poi subisce un contro parziale di sette punti a zero che permette agli irpini di vincere e chiudere la stagione festante davanti al proprio pubblico.

Successo fondamentale in trasferta per la Svincolati Milazzo che superando Marigliano si regala la testa del girone e centra quindi anche la qualificazione ai playoff. Match del PalaNapolitano che non parte bene per gli uomini di coach Trimboli che dopo il primo quarto inseguono sul 31-22. La reazione inizia nel secondo quarto e seguiranno tre parziali vinti dai mamertini: 18-23, col punteggio di 49-45 all’intervallo, 15-19 (64-64), 13-18 (77-82 finale). A guidare i siciliani Karavdic con 28 punti finali, nel finale i punti pesanti dell’allungo finale arrivano dai liberi di Salvatico, di Scredi e proprio Karavdic.

Barcellona avanti a Lucera nel primo quarto per 18-24, i locali rientrano ampiamente nel secondo tempino andando a riposo avanti per 44-37. Equilibrio che tiene nel terzo quarto con i locali che restano avanti per 71-65. Nel finale però Barcellona cede ancora terreno fino al punteggio finale di 91-78.

Avellino – Basket School Messina 68-64 ot

Corato – Piazza Armerina 84-77 ot

Lucera – Barcellona 91-78

Marigliano – Svincolati Milazzo 77-82

Svincolati Milazzo 18 punti

Basket School Messina 18

Scandone Avellino 18

Piazza Armerina 16

Barcellona 14

Corato 12

Marigliano 8

Lucera 8

Playout

Sconfitta che fa male al Castanea in trasferta contro Benevento, all’overime, che condanna i gialloviola allo spareggio playout. Gli uomini di coach Baldaro iniziano con uno svantaggio di dieci punti quando il primo quarto di conclude sul 23-13, minima reazione nel secondo quarto vinto di cinque punti che permette di andare al riposo lungo sul 34-29. Al rientro dagli spogliatoi i campani allungano ancora sul 55-47, ma con un grande ultimo quarto di gioco Castanea rientra pienamente in partita e per alcuni secondi è anche salva quando sorpassa sul 57-58. Avellino allunga ancora sul 67-60 ma i gialloviola non si arrendono e in rimonta impattano sul 71 pari trascinando la sfida all’over time. Qui però non ci sarà partita perché i locali si imporrano per 15-3 archiviando la sfida per 86-74.

La Fortitudo Messina saluta il campionato di Serie B Interregionale con la sconfitta per 73-82 con la New Basket Mola. È stata partita vera al Polivalente dell’Annunziata, primo quarto che vede gli ospiti scappare sul 20-27, reazione Fortitudo che vince il secondo parziale 19-16 e si rimette in scia sul 39-43. Si prosegue punto a punto anche nel terzo quarto terminato in parità che vede i neroverdi dietro 60-64, nuovamente a vantaggio di Mola gli ultimi dieci minuti che vedono gli ospiti pugliesi allungare sul 73-82 finale e conquistare la salvezza diretta proprio grazie ai due punti strappati in riva allo Stretto. Simone Cavalieri è il top scorer dell’incontro con 29 punti, ai quali aggiunge 8 rimbalzi e 4 assist. Sul fronte ospite, è eccellente la prestazione dell’ex Magarinos che realizza 26 punti.

Benevento – Castanea 86-74 ot

Fortitudo – Mola 73-82

Bari – Bim Bum Rende 76-82

Cus Catania – Dinamo Brindisi 105-100

Cestistica Benevento 22 punti

Dinamo Brindisi 18

Adria Bari 16

Bim Bum Rende 16

New Basket Mola 16

Castanea 16

Cus Catania 6

Fortitudo Messina 2