B Interregionale, la Basket School Messina ha il suo nuovo main sponsor

L'azienda cittadina, che opera nel settore dell'efficientamento energetico, avrà il suo logo sulle maglie della squadra

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’accordo con l’azienda cittadina Ecojump Srl, che a partire da questa stagione ricoprirà il ruolo di main sponsor della società. Il logo di Ecojump campeggerà sulle divise della squadra e accompagnerà il percorso giallorosso nel campionato di Serie B Interregionale, come già avvenuto in occasione del “Memorial Salvo Sottile” disputato la scorsa settimana a Milazzo. Giovedì 18 settembre una conferenza stampa di presentazione presso la sede dell’azienda in via Nino Bixio.

«Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione – dichiarano il dirigente Fabio Vita e il responsabile marketing Alberto Frassica – perché condividiamo con Ecojump lo stesso legame con il territorio e la stessa passione per la crescita dello sport a Messina. La nostra società vuole essere un punto di riferimento non soltanto sul parquet, ma anche come realtà capace di promuovere valori positivi e inclusivi. Per questo la partnership con un’azienda radicata e innovativa come Ecojump rappresenta un passo importante nel nostro progetto di sviluppo».

Sulla stessa linea le parole di Alessandro Palermo, rappresentante di Ecojump: «Abbiamo scelto di sostenere la Messina Basket School perché crediamo che lo sport e in particolare la pallacanestro, possa essere un motore di crescita culturale e sociale per la nostra città. Questa collaborazione vuole essere un segnale concreto del nostro impegno a favore del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la comunità e contribuire a diffondere uno stile di vita sano, fatto di energia positiva e spirito di squadra».

Chi è Ecojump

Ecojump Srl è un’azienda specializzata nell’efficientamento energetico in ambito civile e industriale. La missione dell’impresa è chiara: l’energia più preziosa è quella che non si spreca. Per questo Ecojump propone soluzioni innovative e sostenibili per ridurre i consumi e generare valore concreto per famiglie e imprese.

Al centro del progetto aziendale ci sono le persone, perché ogni innovazione nasce dalle competenze, dalla passione e dalle idee di chi lavora in Ecojump; e il territorio, perché la sostenibilità e la competitività delle comunità locali sono la base di uno sviluppo duraturo. Dall’analisi energetica alla progettazione e realizzazione di impianti su misura, Ecojump offre interventi capaci di ridurre costi energetici e impatto ambientale, favorendo un futuro più sostenibile.

