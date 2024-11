B Interregionale. La Basket School Messina vince la stracittadina contro Castanea

Le altre messsinesi del girone H: vittoria larga per la Svincolati Milazzo in casa, sconfitta di un punto di Barcellona

Terza vittoria consecutiva nell’ottavo turno di Serie B Interregionale per la Basket School Messina che conquista il derby cittadino con Castanea per 82-63, sesta sconfitta consecutiva per i gialloviola. Partita bella e intensa quella andata in scena al PalaTracuzzi, con i gialloviola che inseguono e restano aggrappati al punteggio fino a metà dell’ultimo quarto, prima del decisivo break giallorosso di 17-2 che spezza definitivamente l’equilibrio. Altri due punti in classifica che permettono alla formazione di coach Sidoti di restare al secondo posto, appaiata insieme ad Angri vincente in casa contro Piazza Armerina, e alle spalle di Reggio Calabria ancora imbattuta nel girone.

Sale in quarta posizione a quota dieci punti la Svincolati Milazzo che strapazza al PalaMilone Marigliano, oltre 30 i punti di scarto della formazione del presidente Giambò. In fondo alla classifica resta Barcellona 4.0 che subisce la beffa della rimonta negli ultimi trenta secondi in una sfida altalenante ma equilibrata che ha visto gli uomini di coach Biondo cedere con un solo punto di scarto. La sconfitta di Castanea tiene ancora bloccata la formazione di coach Cavalieri che viene superata dall’Academy Catanzaro, che vince in casa contro Rende, ed è ora in penultima posizione a quattro punti.

Nel prossimo turno si incontreranno proprio Castanea e Catanzaro sabato pomeriggio. Tutte le altre di domenica invece: Milazzo farà visita ad Angri in una sfida d’alta classifica. Al PalAlberti Barcellona riceve la visita di Marigliano mentre Basket School Messina cerca l’impresa al Pala Pentimele in casa della capolista Reggio Calabria.

Basket School Messina – Castanea 82-63

Si segna molto nei primi possessi della sfida, con la Basket School Messina che sfrutta tantissimo il pitturato: quattro punti di capitan Di Dio e Yeyap, due per Busco e Tartaglia e 12-11 a metà del primo quarto, con Castanea a segno con i sette di Boccasavia e i quattro di Valente. Le percentuali si abbassano, alla tripla di Roberto risponde Di Dio in contropiede, poi Miaffo riporta avanti la Basket School con una schiacciata e, dopo un ultimo minuto ricco di errori, Yeyap dalla lunetta fissa il 17-15 con cui si chiude il primo parziale.

Prove di fuga della Basket School con il sottomano di Di Dio che poi serve anche l’assist per la bomba di Miaffo. Secondo fallo personale di Yeyap, dentro Guduric e giallorossi sul 25-16 con la tripla di Busco. Castanea segna solo dalla lunetta, Sidoti deve rinunciare anche a Busco per due falli, ma Tartaglia conferma il +10 sul 27-17. Fase della gara con tanti fischi arbitrali, parquet per Caruso e Mollica e i gialloviola rientrano sul -6, con la Basket School che muove il proprio tabellino con l’appoggio di Guduric e il 2/2 dalla lunetta di Di Dio. Castanea trova un buon break di 7-2 con un paio di canestri di Angarica (33-30), ma negli ultimi possessi del quarto i padroni di casa si esaltano con le triple di Caruso e Guduric e con il buon impatto di Mollica. Squadre al riposo sul 39-32

Si riparte con la stoppata di Mollica su Roberto, che si rifà nel possesso successivo, la tripla di Di Dio e lo sfortunato “autocanestro stereofonico” di Caruso e Guduric. Diakhate rimedia con i primi punti della sua partita (44-36), cui seguono quasi due minuti senza canestri. Castanea rientra con un miniparziale di 5-0, interrotto da Yeyap, e poi tocca anche il -3 con i liberi di Bellomo che valgono il 46-43. Tripla pesantissima di Mollica, ma altro 4-0 di Castanea con una bella schiacciata di Angarica per il 49-47. Basket School beffata anche dal ferro che “sputa” due volte la tripla di Di Dio. Nel momento più complicato del quarto e dopo il ritorno in campo di Busco, ancora Mollica, Diakhate da tre e Di Dio con un libero firmano il 55-47 che spalanca le porte all’ultimo quarto.

Subito un canestro di Bellomo, poi 3/4 dalla lunetta per Busco e Di Dio e Castanea resta agganciata al punteggio con un paio di canestri veloci (58-53 quando si entra negli ultimi otto minuti). Diakhate segna con un piede sulla linea, la Basket School sbaglia un paio di soluzioni da sotto e la squadra di Cavalieri torna vicinissima nel punteggio con la schiacciata di Angarica e il canestro di Valente (60-57). La Basket School Messina ritrova anche Tartaglia che firma due importanti canestri da sotto; Boccasavia accorcia dalla lunetta, ma i giallorossi piazzano il parziale decisivo con la schiacciata di Yeyap, la tripla di Tartaglia e il canestro di Diakhate per il 71-59. Basket School concentrata e che lotta con grande cattiveria agonistica su ogni pallone: parziale che si allunga fino al 77-59 quando si entra negli ultimi due minuti (break di 17-2) con le bombe di Tartaglia e Di Dio. Proprio Tartaglia arriva a 11 punti personali nel quarto con il libero del 78-60. Ultimi possessi con la tripla di Roberto e con i giovanissimi Gabriele Serraino e Sasha Lembo sul parquet: proprio Serraino chiude la partita con l’assist per l’inchiodata di Yeyap e con il canestro dell’82-63.

Svincolati Milazzo – Marigliano 93-63

Già in avvio i mamertini fanno capire a Marigliano quale sarà la musica che si suona al PalaMilone. Svincolati che chiudono il primo quarto avanti di 9 (22-13) e che dilagano nel secondo quarto. Marigliano si ferma a sei punti, Milazzo sfiora i trenta e all’intervallo lungo la partita sembra già in ghiaccio sul 50-19. Nel terzo quarto chiude ancora avanti Milazzo (21-17) che approccia l’ultimo quarto potendo gestire un vantaggio di +35 (71-36). Nell’ultimo quarto le due squadre badano poco alla difesa, entrambe chiudono oltre i venti punti e Marigliano fa suo almeno quest’ultimo capitolo della sfida ricucendo in parte fino al 93-63. Lalic è il migliore dei mamertini con 19 punti, seguono in doppia cifra Giuseppe Giambò con 16, Simone Quarta con 12 e Michael Scredi con 10. Tenuto a riposo Rimsa che si ferma a 6 in poco meno di nove minuti totali. Lo stesso Bolletta non gioca più di metà gara.

Matera – Barcellona 82-81

Parte molto forte la squadra di casa che tocca 30 punti precisi nei primi dieci minuti, Barcellona si ferma a 16 e nel secondo quarto ne mette 17 contro i 14 dei locali. All’intervallo lungo i longanesi sono sotto 44-33. Ottima reazione degli uomini di coach Biondo che usciti dall’intervallo lungo ribaltano la gara con un grandissimo terzo quarto vinto 16-28. Il punteggio quando iniziano gli ultimi dieci minuti è di 60-61. Saranno decisimi gli ultimi minuti di partita dove le squadre spesso di scambiano la testa della gara, dal 78 pari con il libero di Marangon e poi i due punti di Frizzarin Barcellona è avanti di 3 a circa un minuto dalla fine. I liberi però di Rubinetti e di Zanetti rimettono avanti i locali, Epifani prova a regalare la vittoria ai siciliani ma sbaglia due volte il tiro negli ultimi trenta secondi. Tra le fila degli ospiti spicca Frizzarin a quota 20 punti, seguito da Manfrè a 17 e Marangon a 16, in doppia cifra anche Bartolozzi 11 ed Epifani 10.

