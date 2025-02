B Interregionale, sconfitte per tutte e quattro le messinesi

La prima giornata della seconda fase non sorride alle messinesi. Sconfitte Milazzo e Basket School nel PlayIn Gold, sconfitte Castanea e Barcellona nel PlayIn Out

Inizia nel peggiore dei modi il cammino delle messinesi nella seconda fase del campionato di Serie B Interregionale di basket. Sia nel PlayIn Gold che nel PlayIn Out arrivano due sconfitte su due, da una parta la Svincolati Milazzo e la Basket School Messina cadono in casa rispettivamente contro Bisceglie e Scandone Avellino, dall’altra parte Castanea Basket Messina e Barcellona 4.0 trovano la sconfitta rispettivamente in quel di Canosa e Termoli. Per loro comunque non c’è il rischio della retrocessione diretta che toccherà, al termine di questa seconda fase a girone, al Taranto che si è ritirato dal campionato e occupa già l’ultimo posto.

Basket School – Scandone Avellino 49-68

a Basket School Messina difende alla grande e attacca ancora meglio: Tartaglia, Yeyap e Di Dio stoppano Soliani, Stefanini e Trapani, mentre Miaffo infila 10 punti in 3’48” con due triple, con l’11-0 arrotondato da un libero di Leo Di Dio. La Scandone Avellino si sblocca dopo cinque minuti con Pichi e la tripla di Trapani, poi Jaskus e Zanini firmano l’11-9. L’attacco di Messina torna a produrre a 1’48” dalla sirena con Di Dio e il gioco da tre punti di Tartaglia per il 16-11. Busco e Yeyap si accomodano in panchina dopo il secondo fallo personale, dentro Mollica e Incremona, con Trapani che dalla lunetta manda il quarto in archivio sul 16-12. Zanini domina l’avvio del secondo quarto con sei punti che valgono il sorpasso avellinese sul 19-20. Pippo Sidoti manda in campo Janic; Tartaglia interrompe la lunga astinenza da canestri della Basket School a 4’45” dall’intervallo lungo, con Incremona che firma il +3 sul 23-20. Pareggia Soliani, poi Pichi realizza otto punti consecutivi (Di Dio ne mette quattro) e la Scandone chiude avanti il secondo parziale sul 27-31.

Tornano in campo Yeyap e Busco dopo dieci minuti di riposo, ma Trapani e Stefanini (dopo un evidente fallo in attacco su Tartaglia non sanzionato) allargano il divario in favore degli irpini. Janic segna il primo canestro messinese dopo tre minuti, dentro anche Caruso e Miaffo, con Di Dio che si accomoda in panchina (serata sfortunata per il capitano, con 3/14 in questo momento). Liberi di Yeyap, segna Busco e Basket School Messina che sembra poter restare attaccata alla Scandone, ma la tripla di Zanini allo scadere dei 24” completa un controparziale di 0-7 per il 33-42. Sussulto locale nel finale del quarto con il tap-in di Yeyap e il bel canestro di Miaffo, tornato a segnare dopo i dieci punti dell’avvio, per il 37-44. La Scandone trova subito due bombe pesanti con Zanini e Soliani. Incremona, Di Dio e Yeyap con una grande schiacciata alimentano il tabellino messinese, ma Jaskus e Cantone rispondono presenti e Avellino aumenta anche la “durezza” della propria difesa, in un momento del match con tanti fischi contestati e all’interno di una direzione di gara che non convince. Pichi pesca un altro canestro sulla sirena, Di Dio accorcia sul -9, ma la tripla di Soliani che vale il 49-61 a 4’16” fa di fatto scendere i titoli di coda sul match. La Basket School Messina non segna più e la Scandone Avellino chiude il confronto con tanti viaggi in lunetta e con il punteggio che si dilata fino al 49-68.

Svincolati Milazzo – Bisceglie 72-79

Passo falso in casa per la formazione mamertina che cede a Bisceglie in casa al PalaMilone. La formazione locale inizia bene in un primo quarto equilibrato (21-18), nel secondo però i ragazzi di coach Priulla pagano una differenza di dieci punti (11-21) e all’intervallo si ritrovano sotto 31-39. Arriva la reazione nel terzo vinto da Milazzo per 23-15 e il quarto quarto inizia su una situazione di assoluta parità sul 54-54. Nell’ultimo parziale prevalgono gli ospiti (17-25) che allungano fino al 63-72 resistendo poi all’assalto della Svincolati nel finale con Salvatico, Quarta e Rimsa che chiudono a quattro falli. Partita da venti punti tondi sia per Lalic che per Quarta, in doppia cifra Scredi (15), sono mancati un po’ i rimbalzi.

Canosa – Castanea 91-87

Sfida combattuta e spettacolare i padroni di casa iniziano meglio nel primo quarto (22-17), la reazione degli ospiti li porta a vincere il secondo parziale (20-23) col punteggio all’intervallo lungo che vede le squadre molto vicine sul 42-40. Nei successivi due parziali continua a regnare l’equilibrio con Canosa che sia nel terzo (25-24) che nel quarto quarto (24-23) allunga leggermente fino al 91-87 finale. Gialloviola avanti ma di un solo punto a fine terzo quarto, Tra le file dei ragazzi di coach Cavalieri buone prestazioni di Roberto che chiude a 24 punti, in doppia cifra anche Valente(20) e Boccasavia (16). Solita partita generosa sotto al ferro di Angarica con 14 rimbalzi.

Termoli – Barcellona 75-68

Impegno difficile per la formazione del Longano contro una delle prime della classe in questo girone PlayIn Out. Termoli si presentava da prima della classe ma in campo la differenza non è stata netta. Meglio i locali che chiudono avanti nel primo quarto (21-19) e provano l’allungo al termine del secondo quarto quando si torna negli spogliatoi sul 41-36. Reazione ospite nel terzo quarto (17-21) che riporta i ragazzi di coach Cova sotto di un punto (58-57). Nell’ultimo parziale però va giù l’attacco barcellonese e Termoli non deve fare grandi numeri (17-11) per portare a casa la partita sul 75-68 finale. Partita da 20 punti per Bartolozzi, in doppia cifra tra gli ospiti anche Tyrtyshnik (12) e Adeola (11).

