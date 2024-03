B Interregionale. Vincono Orlandina e Castanea, sconfitte le altre messinesi

Trasferte amare per Basket School, Milazzo e Barcellona. La Fortitudo cede in volata in casa

Nella 2ª giornata della seconda fase del campionato di Serie B Interregionale di basket arrivano le prime vittorie di Orlandina e Castanea che hanno la meglio in casa rispettivamente di Monopoli, con uno scarto minimo, e Mola con pratica già archiviata a fine terzo quarto. L’Orlandina resta nel gruppo di testa nel PlayIn Gold, il mini girone formatosi appare equilibratissimo. Vittoria che invece allontana la zona rossa per Castanea nel PlayOut mettendo distanza dalle ultime.

Tra queste la Fortitudo Messina che sfiora la vittoria ma cede per soli tre punti in casa, ancora a secco in questa seconda fase. Mentre nel PlayIn Silver dopo le quattro vittorie siciliane in casa della prima giornata si rifanno le squadre del girone campano-puglise che prevalgono nettamente sulle avversarie, tra queste sconfitte Basket School Messina, Barcellona e Svincolati Milazzo. La situazione in questo mini girone è da attenzionare particolarmente perché solo le prime due avanzeranno ai playoff.

PlayIn Gold

Trova la prima vittoria alla seconda fase l’Orlandina che in casa supera di un solo punto il Monopoli. Nel primo quarto i paladini provano a prendere il largo 21-12, nel secondo la reazione pugliese che si porta avanti all’intervallo lungo sul 38-42. Un intenso terzo quarto tra le due formazioni in campo al PalaInfodrive le rimette in parità sul 62-62 prima dell’ultimo quarto. Nei minuti finali la spuntano i padroni di casa grazie al canestro di Gatti realizzato a 13 secondi dalla fine che ribalta il canestro di Laquintana che aveva realizzato due punti nel possesso precedente del Monopoli.

Orlandina – Action Now Monopoli 78-77

Ragusa – Salerno 76-70

Sala Consilina – Molfetta 87-58

Viola Reggio Calabria – Angri 81-67

Orlandina, Nuova Virtus Molfetta, Virtus Kleb Ragusa, Sala Consilina 10 punti

Angri Pallacanestro, Virtus Kleb Ragusa, 8

Viola Reggio Calabria, Power Basket Salerno 6

Action Now Monopoli 4

PlayIn Silver

Nella sfida tra Corato e Svincolati Milazzo i locali provano la fuga e dopo due quarti di gioco sono avanti per 45-34. Milazzo reagisce con un parziale di 22 ma i padroni di casa fanno meglio aumentando di due il divario. Nel quarto Milazzo molla e la partita prosegue con i locali che dilagano fino a ottenere quasi 30 punti di distacco.

Buon inizio della Basket School che si porta avanti di un possesso nel primo quarto, nel secondo subiscono la replica dei locali che si portano avanti all’intervallo lungo sul 43-38. Alta intensità nel terzo parziale con la Basket School che approccia con soli sei punti di svantaggio il quarto quarto dove però crolla.

Sconfitta anche Barcellona ad Avellino che a differenza delle altre due paga i primi due quarti sotto ritmo. 18 punti nel primo tempo con gli irpini che scappano a metà gara forti dei 42 punti. Equilibrata la partita nel secondo tempo con i due restanti quarti che vanno uno per squadra, Barcellona chiude in crescendo andando in doppia cifra di squadra nel terzo quarto e superando i venti punti nel parziale finale, ma non basta a recuperare l’enorme svantaggio iniziale.

Lucera – Basket School Messina 89-72

Scandone Avellino – Barcellona 82-57

Corato – Svincolati Milazzo 97-68

Marigliano – Piazza Armerina 87-82

Scandone Avellino 12 punti

Basket School Messina 10

Svincolati Milazzo, Siaz Piazza Armerina, Corato, Marigliano 8

Barcellona 6

Lucera 4

PlayOut

Vittoria per il Castanea che dopo un primo quarto tutto sommato in equilibrio (20-23) scava il solco sull’avversaria nella seconda parte di gara. Tra secondo e terzo quarto i gialloviola allungano in modo netto sul 74-51. Nel finale in gestione con Mola che non riesce nemmeno a riavvicinarsi.

Sconfitta in volata per la Fortitudo Messina che non riesce nell’impresa di fermare la Cestistica Benevento e incassa la seconda sconfitta nel girone playout. Un 68-71 che dà l’esatta dimostrazione di una sfida molto equilibrata, fatta di parziali, con i neroverdi che hanno sempre reagito agli scossoni che i sanniti hanno provato a dare al match. Resta il rammarico per una battuta d’arresto arrivata nonostante una buonissima prova difensiva e un attacco trascinato da un super Marinelli, autore di 28 punti. Doppia cifra anche per Tagliano (18), ma nell’economia del risultato pesano alcune scelte offensive individuali prese in avvio di terzo quarto, quando Benevento tocca il massimo vantaggio sul +14 grazie alle tre triple di Invidia.

Fortitudo Messina – Benevento 68-71

Castanea – New Basket Mola 90-69

Rende – Brindisi 84-82

Adria Bari – Cus Catania 94-84

Cestistica Benevento 14 punti

Bim Bum Rende 12

Dinamo Brindisi, Castanea 10

Adria Bari 8

Cus Catania, New Basket Mola 4

Fortitudo Messina 2

Articoli correlati