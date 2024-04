B Interregionale. Vittoria Basket School Messina nel “nuovo” PalaTracuzzi

Alla terzultima giornata della seconda fase vince pure la Svincolati Milazzo. Sconfitte Orlandina, Barcellona, Castanea e Fortitudo Messina

MESSINA – Un bel colpo d’occhio al PalaTracuzzi: parquet rifatto nuovo e finalmente fruibile, spalti gremiti di pubblico festante e una squadra in campo che continua a far sognare. La Basket School Messina vince ancora e mantiene la leadership del girone PlayIn Silver e si appresta a vivere i playoff da mina vagante. Sconfitta invece con un po’ di rammarico l’Orlandina sul campo del Monopoli, la reazione finale non è bastata ai paladini che perdono il comando del PlayIn Gold, in testa ci va Molfetta ma i playoff non sono a rischio, certo il piazzamento finale conta.

Nel PlayIn Silver destini diversi per le due tirrenica che giocavano in casa. Sconfitta Barcellona dall’Avellino che insegue gli scolari messinesi, per la truppa di coach Bionda sfumano i playoff. Mentre vittoria per gli Svincolati Milazzo che al PalaMilone passano contro Corato, autori di una bella rimonta avvenuta nell’ultimo quarto, la matematica non li condanna ma sarà difficile agguantare uno dei primi due posti per i playoff in questo girone.

Nel girone playout due sconfitte per le squadre peloritane. La Fortitudo Messina, già retrocessa matematicamente, cede a Benevento. Il Castanea lotta alla pari con Mola in trasferta, ma allo scadere il ferro dice no ai gialloviola che perdono uno scontro che poteva metterli al riparo dallo spareggio retrocessione. Nella prossima giornata, tra sabato 13 e domenica 14 aprile, tornano in casa tutte le messinesi tranne l’Orlandina impegnata ad Angri. Tra le mura amiche Castanea contro Brindisi, Fortitudo contro Bari, Basket School contro Corato, Barcellona contro Marigliano e Milazzo contro Lucera.

PlayIn Gold

L’Orlandina cade a Monopoli, dopo un primo quarto equilibrato i locali prendono vantaggio portandosi all’intervallo sul 42-30. La reazione non arriva nel terzo quarto che le squadre giocano testa a testa (60-59) ma solo nei minuti finali con i paladini che comunque non troveranno mai il vantaggio ma perderanno la partita con appena due punti di scarto.

Monopoli – Orlandina 68-66

Angri – Viola Reggio Calabria 68-72

Salerno – Virtus Kleb Ragusa 78-69

Molfetta – Sala Consilina 92-73

Nuova Virtus Molfetta 16 punti

Orlandina, Virtus Kleb Ragusa 14

Sala Consilina, Power Basket Salerno 12

Action Now Monopoli, Angri Pallacanestro 10 punti

Viola Reggio Calabria 8

PlayIn Silver

Una festa al PalaTracuzzi per la Basket School sul nuovo parquet. La squadra di coach Sidoti parte subito forte con la solita difesa che concede pochissimo, 21-8 nel primo quarto. Gestione nei secondi dieci minuti di gara con le squadre che vanno al riposo sul 35-24. Appena si rientra altro quarto da grande per gli scolari che piazzano un 27-7 che significa giocarsi gli ultimi minuti in vantaggio di trentuno punti sul 62-31. Doppiati gli avversari e con gli schemi che saltano si attende la fine sull’81-60. In quattro della Basket School in doppia cifra: Yeyap (19), Busà (18), Tartaglia (16) e Labovic (13).

Sconfitta in casa Barcellona, sfida tutto sommato equilibrata per tre quarti. All’intervallo lungo i longanesi inseguono sul 41-43 ma sono lì. Nel terzo quarto passano addirittura in testa a condurre per 60-58, ma nel finale Avellino piazza 23 punti negli ultimi dieci minuti contro i soli 15 degli uomini di coach Biondo facendo sua la partita per 75-81.

Vittoria per Milazzo contro Corato. Una partita godibile che a metà gara vede le formazioni in equilibrio sul 40-39. Corato prova l’allungo nel terzo quarto e Milazzo insegue sul 57-64. Arriva la reazione dei mamertini che con un’ultima frazione da 27 punti, la più prolifica del match, 9 di Scredi e 8 di Manfré (top scorer della Svincolati con 22 punti finali) sorpassano lasciando dietro gli ospiti. Il risultato finale sarà di 84-75.

Basket School Messina – Lucera 81-60

Barcellona – Avellino 75-81

Svincolati Milazzo – Corato 84-75

Piazza Armerina – Marigliano 55-51

Basket School Messina 18 punti

Scandone Avellino 16

Siaz Piazza Armerina, Svincolati Milazzo 14

Barcellona 12

Corato 10

Marigliano 8

Lucera 6

Play out

Sconfitta onorevole per la Fortitudo Messina sul parquet della Cestistica Benevento, capolista del girone playout. I neroverdi, privi di Simone Cavalieri e Scozzaro, si arrendono per 79-73 al termine di una partita ben giocata ed estremamente equilibrata e nella quale fanno la differenza, di fatto, i sei punti di margine guadagnati dai sanniti in un primo quarto caratterizzato da un parziale di 16-1. Serata magica per Kader che manda a referto una doppia doppia da 24 punti e 16 rimbalzi e grande apporto offensivo anche di Nnabuife (18 punti). Doppia cifra per Marinelli e Tagliano.

Castanea inizia bene portandosi avanti nel primo quarto per 25-18. Nella fasi centrali del match però rientra Mola che all’intervallo lungo chiude avanti per 39-38. Il terzo quarto vede poi la formazione di casa scappare via, quando inizia l’ultimo quarto Castanea è dietro per 64-55. Grazie ad una bella reazione riesce anche a riportarsi avanti per 66-68, ma nel finale la tripla di Guido mette un possesso avanti i locali 74-72, allo scadere prova Incitti la tripla della vittoria che non va a segno.

Benevento – Fortitudo Messina 79-73

Mola – Castanea 74-72

Cus Catania – Bari 93-98

Brindisi – Bim Bum Rende 91-87

Cestistica Benevento 20 punti

Dinamo Brindisi 18

Adria Bari, Castanea 14

Bim Bum Rende, New Basket Mola 12

Cus Catania 4

Fortitudo Messina 2

Foto di Giovanni Mazzullo,

dalla pagina Facebook della Basket School Messina

Articoli correlati