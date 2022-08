B1 femminile, l'Amando S. Teresa completa il reparto offensivo con Sara Gervasi - Tempostretto

La giovane schiacciatrice ennese affiancherà Marcela Nielsen ed Erica Giacomel

S. TERESA – Con l’arrivo di Sara Gervasi l’Amando Volley S. Teresa completa il reparto schiacciatrici. La 22enne originaria di Enna, che affiancherà Marcela Nielsen ed Erica Giacomel, la scorsa stagione ha militato in B2 nell’Almaverde Volley Caltanissetta, giunta terza in classifica a soli due punti dalla zona play-off. Un reparto tutto nuovo, quindi, quello allestito dalla società del presidente Andrea Lama, in cui coesistono esperienza e entusiasmo giovanile.

Gli esordi sportivi della Gervasi risalgono al 2014 con l’Accademia Olimpica sotto la guida di Totò Faraci. Poi, a seguire, il passaggio in serie C nel Team Volley Catania di Ina Baldi. Sempre a Catania, nella Pallavolo Sicilia (tra il 2016 e il 2018), Gervasi fa il suo esordio in B2 aggiudicandosi anche i titoli regionali under 16 e under 18. La stagione 2018-19 la vede protagonista a Modica in serie B1 sotto le direttive di mister Corrado Scavino mentre l’anno successivo si accasa nel Progetto Volley Smart Palermo dove rimane per due stagioni consecutive. Al termine del suo primo anno palermitano va in prestito alla Libellula Volley Bra Cuneo impegnata nei play-off per il salto in serie B1. Adesso vestirà i colori bianco-celesti della Farmacia Schultze S. Teresa. “E’ una grande opportunità per me quella di fare parte di una così prestigiosa società – ha dichiarato Sara Gervasi -. Ho letto i nomi delle ragazze che faranno parte della squadra e penso che siamo davvero competitive e potremmo toglierci qualche soddisfazione importante”.

