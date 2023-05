B1 femminile, l'Amando Volley a caccia dell'impresa sul campo dell'Altino - Tempostretto

Dopo la sconfitta in casa, le santateresine dovranno ribaltare i pronostici per andare avanti nei play off

S. TERESA. Si disputa domani la gara di ritorno della semifinale play-off del campionato di serie B1 femminile tra Tenaglia Altino Volley e Farmacia Schultze S. Teresa di Riva. Nella gara d’andata, giocata sabato scorso al Palabucalo, si è registrata la netta vittoria esterna delle abruzzesi per 0-3. Pertanto le joniche sono chiamate a compiere un’impresa a dir poco disperata, dettata dalla difficoltà di andare a vincere in casa di un avversario che si è dimostrato molto organizzato in tutti i reparti. Alle Joniche, tra l’altro, occorrerà vincere 0-3 o 1-3 per andare al set di spareggio. Ma nello sport tutto può succedere.

Sicuramente le ragazze del tecnico Alessandro Prestipino vorranno cancellare l’opaca prestazione di sabato scorso e dimostrare che si è trattato solo di una giornata no. Il tecnico delle rivali, Emiliano Giandomenico, è intenzionato a schierare la migliore formazione possibile fin dall’inizio: con la Picchi in palleggio e la maceratese Orazi opposta; Montechiarini e Antonaci al centro; Giometti e Civardi in attacco con la Conti libero. La gara avrà inizio alle ore 18. Chi passerà il turno, sfiderà in gare di andata e ritorno (che avranno luogo il 27/28 maggio e il 30/31 maggio) il Melendugno, prima classificata del girone E, con eventuale gara 3 nel weekend 3/4 giugno. Saranno in totale cinque le squadre che a livello nazionale approderanno in serie A2. La gara di Altino sarà arbitrata da Francesco Mastrogiovanni e Valeria Montauti.