B1 femminile, l'Amando Volley a Melendugno per il big match della 17. giornata - Tempostretto

Le santateresine non vogliono cedere il secondo posto in classifica

S. TERESA – Il big match della diciassettesima giornata del girone E di serie B1 femminile di volley è Narconon Melendugno – Amando Volley S. Teresa. Quarta contro seconda in classifica con soli tre punti di differenza ma con le pugliesi che hanno giocato una partita in meno; due squadre reduci da convincenti vittorie contro compagini di media classifica ma sempre difficili da affrontare; formazioni che vogliono dire la loro in questo campionato e che pertanto non vogliono abbandonare le zone altissime della classifica in una giornata in cui la capolista Arzano sarà impegnata nel derby campano contro il Baronissi. Tanti dunque gli ingredienti di un match attesissimo e che avrà luogo al Palazzetto “Giuseppe Da Copertino” di Lecce, oggi con inizio alle 17.30.

Gli ultimi due incontri tra pugliesi e siciliane sono stati appannaggio delle santateresine che si sono aggiudicate sia la gara d’andata di questo campionato (3-1 al Palabucalo lo scorso 29 ottobre) sia quella del girone di ritorno dello scorso campionato, con un più rotondo 0-3 fuori casa. Melendugno è squadra attrezzata per il salto di categoria e, agli ordini del tecnico Bruno Napolitano, può contare su un roster di assoluto rilievo. Nei sei precedenti incontri casalinghi di questo torneo, Melendugno ha racimolato quindici punti, frutto di 5 vittorie, perdendo solo il match contro Pomezia all’undicesima giornata. L’Amando arriverà in Salento con l’obiettivo di giocare una gara senza paure, all’insegna del rigore tattico e della semplicità, cercando di tornare a casa con il maggior numero di punti possibili. Arbitreranno l’incontro Pasquale De Simone e Francesco Baldi di Salerno.