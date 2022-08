Badiazza, a quando il servizio di trasporto pubblico? - Tempostretto

La Fauci e Famà in pressing su Atm e amministrazione per il bus diretto da piazza Castronovo

MESSINA – “Lo scorso 3 agosto, insieme al consigliere della V Municipalità Lelio Famà, abbiamo presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per la creazione di una linea di trasporto pubblico che interessi la zona della Badiazza. Una storia che potrebbe suonare nota, perché la stessa richiesta era stata inoltrata nel maggio 2020, durante il mio precedente mandato”.

A dirlo è il consigliere comunale Giandomenico La Fauci, che prosegue: “Amministrazione e Atm, però, non ha creduto opportuno fornire alcuna risposta. Questa mia richiesta faceva seguito a quella, del 2016, del consigliere Fama, che aveva portato a una prova di percorribilità del tratto interessato da parte dell’Azienda. Successivamente, però, alcuna linea era stata istituita”.

L’esponente di Ora Sicilia torna sul tema della valorizzazione del sito architettonico: “Non esiste nessun mezzo di trasporto pubblico che colleghi la città di Messina al sito che è un vero gioiello, risorsa turistica e culturale. Oltre alla questione turistica, poi, non vanno dimenticati i cittadini residenti, i primi a denunciare questa grave carenza. Già nel 2020 avevo proposto la creazione di una linea dedicata con partenza da piazza Castronovo e ritorno, con il passaggio della stessa dalla via Palermo, così da interessare un’altra delle vie meno battute dal servizio pubblico. La speranza è quella di ricevere una risposta da parte dell’amministrazione. In discontinuità con la precedente, troppo spesso impegnata in vicenda che poco riguardavano le vere necessità dei cittadini messinesi”.