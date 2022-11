Bagnara Calabra. Esplosione deposito, la vittima è Domenico Venuto, ex ferroviere - Tempostretto

Oltre all'ex ferroviere deceduto, c'è un ferito e non due come riportato stamattina, si tratta di Rocco Velardo, amico della vittima

BAGNARA CALABRA – Domenico Venuto, ex ferroviere di 50 anni, sposato con due figli è la vittima dell’esplosione di questa mattina in un deposito, in via Pezzolo. Oltre all’ex ferroviere deceduto, c’è un ferito e non due come riportato stamattina, subito dopo l’esplosione, si tratta di Rocco Velardo, amico della vittima. Secondo una primissima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, l’esplosione sarebbe stata causata da una fiamma ossidrica che uno dei due stavano utilizzando.

Sul posto, subito dopo l’esplosione sono intervenuti i Vigili del Fuoco allertati da una telefonata, intorno alle 09:35, con l’invio delle squadre dei distaccamenti di Palmi, Bagnara Calabra e dalla sede centrale di Reggio Calabria, squadre che appena giunte sul posto hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno permesso nel contempo ai sanitari del 118 di soccorrere una delle persone ferite che è stata trasportata, in gravi condizioni ed in stato di shock, in ospedale.

Sul posto erano presenti anche la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia municipale che assieme ai Vigili del Fuoco stanno conducendo le indagini per stabilire, in modo definitivo, la causa dell’incendio.