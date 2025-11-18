 Bagnara Calabra. Rami sulla carreggiata, chiusa temporaneamente la strada 571 “D’Aspromonte”

Dario Rondinella

martedì 18 Novembre 2025 - 11:01

Anas, ha comunicato che ha disposto l’interruzione del traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti

BAGNARA CALABRA – La strada statale 571 “D’Aspromonte” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel territorio di Bagnara Calabra a causa della caduta di alcuni rami sulla carreggiata. Lo comunica Anas, che ha disposto l’interruzione del traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di rimozione del materiale presente sulla strada. Gli operatori stanno lavorando per ripristinare le normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas invita gli utenti in transito a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire i percorsi alternativi indicati, in attesa della riapertura della statale.

