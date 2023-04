Bagni ai capolinea bus e pensiline nel "nuovo disegno delle linee Atm" - Tempostretto

La Fauci ripropone la questione sui bagni chimici per autisti e utenza. Mondello risponde: "La direttiva c'è in attesa dei nuovi capolinea"

MESSINA – Nel futuro piano riguardante le nuove linee Atm rientrerà anche la sistemazione dei servizi igienici nei vari capolinea dislocati anche fuori dal centro città. La vicenda legata ai bagni per gli autisti e per l’utenza non è nuova e già nell’ottobre scorso era stato Giandomenico La Fauci, consigliere comunale di Ora Sicilia, ad interrogare l’amministrazione, chiedendo l’installazione di servizi igienici fissi in diversi snodi lungo le tratte degli shuttle, come Giostra, Tremestieri e Santa Margherita.

“Atm ha direttive per pensiline e bagni”

Lo stesso La Fauci ha chiesto spiegazioni al vicesindaco Salvatore Mondello, in qualità di assessore alla mobilità, su ciò che Atm intende fare per risolvere la situazione dopo che anche i bagni chimici sono stati eliminati in determinate zone. “Qualche mese fa – ha spiegato Mondello – è stata data la direttiva per collocare pensiline e chiesto ad Atm di prestare attenzione ai capolinea, soprattutto quelli dei villaggi. I problemi nascono fuori dal centro cittadino ed è stato chiesto di verificare e andare a predisporre, dove possibile, pensiline adeguate per riparare gli utenti e di predisporre almeno i bagni chimici, in attesa del nuovo disegno delle linee. Anche attraverso il nuovo disegno delle linee, con i nuovi capolinea, si capirà poi meglio come attenzionare questi aspetti”.