"Bambini in piazza per la salute": lo sport come arma contro l'obesità - Tempostretto

L'evento sabato mattina in occasione della giornata mondiale dell'obesità. L'obiettivo è sensibilizzare grandi e piccini, tra giochi e informazione

MESSINA – Una mattinata di sport e salute dedicata ai bambini. In occasione della Giornata mondiale dell’obesità, a Piazza Unione Europea diversi enti, tra cui Comune di Messina, Uisp e Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, hanno organizzato un evento di sensibilizzazione che punta a coinvolgere le famiglie messinesi e i bambini di tutta la città. Si partirà alle 9 con attività sportive di vario tipo, come mini calcio, basket, volley ma anche hip hop e attività per i più piccoli. Per Messina sarà la prima volta e affiancherà Genova, Parma e Napoli.

Hanno partecipato alla presentazione l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, il presidente di Uisp Messina Santino Cannavò, il direttore dell’Uoc di Pediatria dell’azienda Policlinico di Messina e membro del direttivo della Siedp Margherita Wasniewska, la referente regionale Siedp e responsabile del centro regionale di riferimento dell’obesità infantile Mariella Valenzise, il presidente del comitato di Messina della Croce Rossa Italiana Antonio Chimicata e la docente Paola Piatta, responsabile delle attività sportive in piazza.

Finocchiaro: “Vicini a iniziative simili”

“L’amministrazione comunale – ha spiegato Finocchiaro – è vicina a iniziative di questo genere che coniugano salute, sport e benessere. Siamo al fianco di coloro che organizzano tali attività nei primi presidi, rappresentati dalle istituzioni scolastiche, e negli impianti sportivi, sui quali investiamo parecchio per la loro sistemazione e riqualificazione. Sabato, in Piazza Unione Europea, sarà possibile sottoporre i bambini ad un primo controllo sull’obesità per indirizzarli ad uno stile di vita salutare attraverso un’attività fisica costante e un’alimentazione corretta, anche per l’intera famiglia, adattandosi alle prescrizioni degli specialisti della materia, per ridurre l’obesità, molto diffusa tra i giovani”.

