Bandiera blu a Tusa, e sono 10

La soddisfazione del sindaco Tudisca che rivendica altri investimenti green

Tusa – Non nasconde la soddisfazione e l’orgoglio il sindaco Angelo Tudisca per il riconoscimento assegnato a Tusa, per il decimo anno di seguito Bandiera blu: “Questo traguardo rappresenta un’importante testimonianza dell’impegno costante della comunità nel preservare la bellezza naturale e la qualità ambientale delle sue coste.

“Questo ambito riconoscimento, ottenuto per il decimo anno consecutivo, è un ulteriore significativo e grande risultato dell’impegno costante dell’Amministrazione nell’ambito del rilancio del turismo e del miglioramento delle proprie politiche ambientali”, continua Tudisca.

Halesa, il bosco di Tardara e gli altri investimenti green



E’ un riconoscimento al grande lavoro svolto negli anni da tutta la comunità tusana nonché è il frutto anche degli investimenti di questi anni, che rientrano nei molti parametri complessivi richiesti (oltre alla qualità delle acque) per ottenere la Bandiera Blu: la politica ambientale, le convenzioni con le Università per gli scavi archeologici di Halaesa, la strada del bosco di Tardara, l’efficientamento energetico dei palazzi comunali, i livelli ottimi nella raccolta differenziata, la qualità delle scuole con i suoi progetti ambientali e il conseguente riconoscimento della bandiera Verde.

La decima bandiera blu



“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e consapevoli che bisognerà lavorare tutti assieme per mantenerlo nel tempo. Un grande grazie all’assessore Pasquale Serruto, che ha coordinato l’esecutivo, i consiglieri comunali e i dipendenti in un lavoro di sinergia che ha consentito, ancora una volta, di ottenere quei parametri di qualità necessari per questo prestigioso risultato. Risultato che si aggiunge ad un altro grande riconoscimento che è la recente conquista da parte del comune di Tusa della Bandiera Lilla”, chiosa il primo cittadino.

Un riconoscimento di tutti

Il riconoscimento della Bandiera Blu per 10 anni consecutivi è testimonianza dell’eccellenza delle spiagge di Tusa e del duro lavoro delle autorità locali, delle associazioni e degli operatori turistici nel garantire standard elevati di pulizia, sicurezza e accessibilità per tutti i visitatori.

Il Comune di Tusa desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo e si impegna a continuare a preservare e valorizzare le sue splendide spiagge per le generazioni future.