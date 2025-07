Bandiera Blu, installate le prime 12 postazioni

Ognuna avrà torretta di salvataggio, pattino e assistenti bagnanti. Basile: "Investimento in qualità della vita"

MESSINA – Le prime 12 postazioni attrezzate lungo il litorale della città di Messina sono state installate. Si tratta della prima fase del progetto Bandiera Blu, che è stato avviato dal Comune di Messina in sinergia con Messina Social City per rendere maggiormente fruibili le spiagge libere. Ogni postazione è dotata di torretta di salvataggio, pattino e assistenti bagnanti. Si tratta, spiegano da Palazzo Zanca, di presidi fondamentali per la sicurezza dei cittadini.

“Con questa prima fase del progetto – dichiara il Sindaco Federico Basile – lavoriamo su due fronti fondamentali: da una parte il benessere dei cittadini, che possono godere di spazi pubblici attrezzati e sicuri, e dall’altra il turismo, offrendo servizi sempre più efficienti e accessibili. È un investimento in qualità della vita e attrattività del nostro territorio”.

L’assessore Francesco Caminiti aggiunge: “Il riconoscimento Bandiera Blu è il risultato di un lavoro che portiamo avanti come amministrazione in stretta sinergia con le società partecipate. L’obiettivo è costruire una città sempre più vivibile e inclusiva, in cui gli spazi pubblici siano pensati per il cittadino e le sue esigenze”.

La presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, sottolinea: “L’avvio di questo primo step del progetto Bandiera Blu rappresenta un intervento significativo in termini di inclusione sociale e qualità della vita urbana. Dotare le spiagge libere di presidi di sicurezza e assistenza significa garantire a tutti i cittadini, senza distinzioni, l’accesso a servizi fondamentali. È un’azione che risponde concretamente al bisogno di spazi pubblici più equi, sicuri e accoglienti, in linea con la missione di Messina Social City di promuovere il benessere collettivo e la cura del territorio attraverso servizi orientati alla persona. Questo progetto contribuisce a costruire una città più vicina ai bisogni reali della comunità, in particolare delle fasce più fragili”.