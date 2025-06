Bando “Semi di bene”, progetti sociali nel Messinese

40 mila euro destinati a sostenere le idee degli Enti del terzo settore nella Città metropolitana. La scadenza è il 15 luglio, a cura del Cesv

Firmato ad aprile l’accordo tra UniCredit e Csvnet, l’associazione nazionale che rappresenta i 49 Centri di servizio per il volontariato italiani, l’intesa passa ora alla fase di attuazione attraverso la realizzazione di progetti pilota distribuiti in dieci regioni italiane. Per la Sicilia il territorio prescelto è quello della Città metropolitana di Messina e la partnership operativa è con il Cesv Messina.

«Grazie a questo accordo, il Centro di servizio per il volontariato di Messina – dichiara il presidente Cesv Santi Mondello – è in grado di offrire strumenti finanziari, opportunità di formazione e supporti operativi al volontariato e al mondo non profit».

Con il bando “Semi di bene”, all’area messinese sono infatti dedicati 40 mila euro destinati a sostenere 4 progetti promossi da Enti del terzo settore (escluse imprese sociali e cooperative sociali) impegnati in iniziative di volontariato. Il protocollo mira, infatti, a promuovere la crescita e la sostenibilità delle organizzazioni, favorendo lo sviluppo di iniziative che abbiano un impatto positivo sulle comunità.

«L’iniziativa in collaborazione con il Cesv Messina mira a valorizzare e premiare il volontariato come motore e agente di cambiamento positivo per il territorio» sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. «Supportiamo la crescita delle organizzazioni del Terzo Settore, anche mettendo a disposizione la nostra piattaforma per la raccolta fondi e offrendo contributi a fondo perduto per specifici progetti sociali. Proprio questa iniziativa è infatti stata sostenuta grazie al Fondo Carta Etica, attraverso cui UniCredit supporta progetti e interventi per favorire una crescita duratura, inclusiva e sostenibile del territorio nonchè lo sviluppo e il benessere delle comunità che lo abitano».

Ambiti e scadenze

Per candidare un proprio progetto, gli Enti del terzo settore (Ets) interessati dovranno inviare le proprie proposte entro il 15 luglio.

I progetti presentati dovranno valorizzare in modo chiaro il contesto locale in cui si realizzano, evidenziando la natura solidaristica e gratuita delle attività proposte. Sarà inoltre richiesto un coinvolgimento significativo del volontariato locale, da mettere in risalto nella proposta progettuale.

Quattro gli ambiti tematici:

promuovere il volontariato giovanile e il ricambio generazionale nel volontariato;

prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni sua forma;

in ogni sua forma; favorire il protagonismo del volontariato nella costruzione e co-programmazione delle politiche per la salute ;

; incentivare il ruolo del terzo settore nei processi di valorizzazione e ripopolamento delle aree interne.

Domande e importi

I progetti dovranno avere un importo minimo di spesa non inferiore a 10.000 euro.

Ai fini dell’Iniziativa, saranno predisposte quattro graduatorie distinte, ciascuna corrispondente a uno degli ambiti tematici previsti dal bando.

Ai progetti ammessi a contributo sarà riconosciuto un premio in denaro pari a 5.000 euro. In aggiunta a questo Contributo Base, ciascun vincitore avrà la possibilità di vedersi riconosciuto un contributo aggiuntivo (Bonus) di ulteriori 5.000 euro alla condizione che avvii una campagna di raccolta fondi online sulla piattaforma denominata “Il Mio Dono” (https://www.ilmiodono.it/it) e che la campagna raggiunga almeno 800 euro di fondi raccolti attraverso almeno 20 donazioni online (circuiti Visa, Mastercard, BancomatPay e MyBank).

Il progetto, pena la sua inammissibilità, dovrà essere compilato online nell’area riservata del CESV Messina, dal profilo dell’Ente che presenta la proposta. L’ETS, qualora non già iscritto, dovrà preventivamente iscriversi all’area riservata del CESV. Per informazioni o richieste di chiarimento: consulenza@CESVmessina.org.