Baracche di via Taormina, ecco la graduatoria definitiva per 31 famiglie

Sono quelle che abitano nella striscia adiacente al muro della caserma XXIV Artiglieria, dove dovrebbe essere prolungata la via don Blasco

Trentuno famiglie, di cui quattro con priorità perché con disabili e altre quattro non aventi diritto, salvo deroga. È stata approvata la graduatoria definitiva per gli abitanti delle baracche di via Taormina nella striscia adiacente al muro della caserma XXIV Artiglieria.

Quelle baracche devono essere abbattute prima delle altre perché lì dovrà essere realizzato il prolungamento della nuova via don Blasco, tramite il collegamento tra via Pacinotti e via Quinto Ennio, per arrivare fino a via Taormina.

Baracche via Taormina, lato via Pacinotti

La graduatoria provvisoria era stata pubblicata lo scorso 19 marzo, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare, del reddito e di eventuale documentazione medica.

Non sono arrivati ricorsi entro il termine stabilito e dunque è diventata definitiva. Le posizioni degli assegnatari che hanno ottenuto lo stesso punteggio sono state stabilite con estrazione a sorte.

Le case sono disponibili e da martedì è iniziata la convocazione delle famiglie per le scelte. L’obiettivo è di consegnare le chiavi entro il mese di aprile per poi poter procedere allo sbaraccamento.